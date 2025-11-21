Nervi in cerca di futuro per la 'Marinella', la splendida nave di cemento 'ancorata' sulla passeggiata in attesa del rilancio

Nervi si interroga sul futuro della Marinella, il celebre locale affacciato sulla passeggiata Anita Garibaldi, simbolo di un passato luminoso e di un presente sospeso. Dopo anni di attese, progetti e discussioni, il destino di questo luogo iconico continua a rappresentare uno dei temi più sentiti dalla comunità.

A raccontare lo stato delle cose, le speranze e le criticità , intervistata da Luca Pandimiglio, è Giovanna Pucci, referente del comitato "Nervi Basta Degrado", realtà cittadina attiva nella tutela e nella valorizzazione del territorio.





Con loro ripercorriamo la storia recente della Marinella, il valore che questo locale riveste per residenti e visitatori, e soprattutto le prospettive — tra proposte, vincoli e aspettative — che potrebbero restituire nuova vita a uno dei punti più suggestivi del litorale nerviese.





Un confronto che vuole aprire domande, stimolare idee e riportare al centro il futuro di un luogo che, per molti, rappresenta un patrimonio identitario da proteggere e rilanciare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.