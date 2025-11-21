Nervi in cerca di futuro per la 'Marinella', la splendida nave di cemento 'ancorata' sulla passeggiata in attesa del rilancio
di Luca Pandimiglio
A rappresentare il punto di vista dei residenti è Giovanna Pucci, referente del comitato "Nervi Basta Degrado"
Nervi si interroga sul futuro della Marinella, il celebre locale affacciato sulla passeggiata Anita Garibaldi, simbolo di un passato luminoso e di un presente sospeso. Dopo anni di attese, progetti e discussioni, il destino di questo luogo iconico continua a rappresentare uno dei temi più sentiti dalla comunità.
A raccontare lo stato delle cose, le speranze e le criticità , intervistata da Luca Pandimiglio, è Giovanna Pucci, referente del comitato "Nervi Basta Degrado", realtà cittadina attiva nella tutela e nella valorizzazione del territorio.
Con loro ripercorriamo la storia recente della Marinella, il valore che questo locale riveste per residenti e visitatori, e soprattutto le prospettive — tra proposte, vincoli e aspettative — che potrebbero restituire nuova vita a uno dei punti più suggestivi del litorale nerviese.
Un confronto che vuole aprire domande, stimolare idee e riportare al centro il futuro di un luogo che, per molti, rappresenta un patrimonio identitario da proteggere e rilanciare.
