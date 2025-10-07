Neonata in pericolo salvata da un volo d’urgenza: da Alghero a Genova in culla termica con l’Aeronautica Militare

Un intervento rapido e coordinato ha salvato la vita di una neonata di appena due giorni, trasferita d’urgenza da Alghero all’ospedale Gaslini di Genova a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare.

Il volo salva-vita si è concluso con successo: la piccola paziente, ricoverata inizialmente all’ospedale di Sassari, si trovava in imminente pericolo di vita e necessitava di cure specialistiche non disponibili in loco.

Il trasporto è avvenuto con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo, uno dei reparti dell’Aeronautica specializzati in missioni sanitarie urgenti. La neonata ha viaggiato in una culla termica dedicata, monitorata costantemente da un’equipe medica composta da un medico e un infermiere.

L’intervento è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari e coordinato dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano. Ancora una volta, l’efficienza e la tempestività della macchina organizzativa civile e militare si sono rivelate decisive per garantire assistenza vitale a un paziente in condizioni critiche.

L’arrivo al Gaslini di Genova, uno dei centri pediatrici di eccellenza in Italia, ha permesso alla neonata di ricevere le cure necessarie in tempi brevissimi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.