Nazionale, il nuovo c.t. sarà Gattuso. Insieme a lui anche Prandelli e i campioni del 2006

Non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma con tutta probabilità sarà Gennaro Gattuso il prossimo c.t. della Nazionale Italiana di calcio. L'ex centrocampista del Milan sarà annunciato come nuovo allenatore degli azzurri, prendendo il posto di Luciano Spalletti, esonerato dopo la disfatta contro la Norvegia. Accordo raggiunto con il presidente federale Gabriele Gravina, che lo aveva indicato come prima scelta.

La squadra - La firma per un anno di contratto arriverà nella giornata di lunedì. Ma Ringhio Gattuso non sarà l'unica novità: insieme a lui anche i campioni del Mondiale del 2006 come Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, e giocatori veterani del passato più recente come Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, per i quali un ruolo vero e proprio deve essere ancora definito.

Esperienza- Sarebbe già stato definito invece l'incarico di Cesare Prandelli, c.t. della Nazionale fra il 2010 e il 2014 - che dovrebbe ricoprire il ruolo di supervisore dei settori giovanili per cercare di risolvere uno dei grandi problemi del sistema calcio italiano attuale, quello della valorizzazione e la crescita di giovani talenti

Verso il traguardo - L'obiettivo per Gattuso non sarà semplice da raggiungere: si punta alla qualificazione ai prossimi Mondiali 'americani' del 2026, per evitare la terza esclusione consecutiva degli Azzurri al torneo del Mondo, dopo le edizioni 2018 e 2022. La prossima partita ufficiale in programma il 5 settembre, contro l'Estonia

