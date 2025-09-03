Nautico 2025, Formenti (Confindustria Nautica): "Genova capitale mondiale del comparto"

"È un evento in costante crescita, ospitato in un waterfront moderno e quasi ultimato, in cui crediamo fortemente. Parlo con l’esperienza di chi frequenta i principali saloni nautici a livello globale: quello di Genova ha caratteristiche uniche. Nel mondo non esiste nulla di paragonabile, nessun padiglione fieristico raggiunge questo livello". Così Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.

Un salone di respiro globale - "Il Salone di Genova è oggi tra i più rilevanti a livello internazionale e rappresenta il punto di riferimento assoluto nel Mediterraneo. Ogni anno attira nuove imbarcazioni in anteprima, una vasta esposizione di modelli, e una partecipazione ampia e variegata di aziende e operatori provenienti da ogni continente".

Una vetrina che parla al mondo - "La risonanza dell’evento è amplificata dalla presenza di giornalisti e professionisti del settore da ogni parte del mondo, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni. È un salone che cresce, che continua a evolversi, e che oggi si distingue come uno dei pochi appuntamenti in espansione nel panorama europeo e italiano".

Inoltre Piero Formenti ha annunciato: "Sabato 20 settembre, in occasione del 65° Salone Nautico Internazionale, Confindustria Nautica firmerà un accordo di collaborazione pluriennale con 38th America's Cup Event, per la consulenza e il supporto dell'industria nautica italiana all'organizzazione dell'evento che si terrà a Napoli nel 2027".

