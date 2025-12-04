Natale con Confartigianato: due cacce al tesoro, il Villaggio al Porto Carlo Riva di Rapallo e un invito a scegliere regali artigiani sostenibili

Il Natale 2025 di Confartigianato si accende con un doppio appuntamento dedicato ai territori e alle botteghe: due cacce al tesoro aperte a tutti – una nel Centro Storico di Genova e una a Rapallo – e la partecipazione con dieci casette al Villaggio di Natale del Porto Carlo Riva. Iniziative pensate per vivere le feste riscoprendo la qualità del saper fare locale, il valore degli acquisti consapevoli e la bellezza delle nostre città.

Un impegno che parte da un dato chiave: il Natale rappresenta un momento decisivo per l’economia ligure. Secondo le elaborazioni 2024 del Centro Studi Confartigianato, nella sola provincia di Genova la spesa natalizia vale 424 milioni di euro, mentre l’intera Liguria supera i 770 milioni. Un impatto che coinvolge 8.286 imprese artigiane attive nei settori simbolo delle festività: alimentare, moda, casa, benessere e creazioni artistiche.

«Il nostro invito è semplice: a Natale scegliete l’artigianato. È una scelta di qualità, sostenibile e che sostiene la vitalità dei nostri territori – sottolinea il Presidente di Confartigianato Genova, Felice Negri –. Un prodotto artigiano non è soltanto un regalo: è il frutto di competenze, creatività e tradizione. Quest’anno vogliamo accompagnare cittadini e famiglie a riscoprire da vicino le botteghe, con iniziative che accendono le nostre comunità e mettono in relazione le persone con chi, ogni giorno, crea valore con le proprie mani.»

Dopo il successo della prima edizione, Confartigianato ripropone il 13 dicembre il gioco a squadre nel cuore del capoluogo ligure: un pomeriggio per amici, famiglie e giovani che vogliono scoprire curiosità, botteghe e angoli nascosti del centro storico di Genova.

Grazie alla web app Smart Rogaining di Edutainment Formula, i partecipanti si muoveranno tra vicoli, piazze e palazzi storici completando indizi, selfie e missioni ispirate alle tradizioni artigiane e al Natale genovese .L’edizione 2024 aveva dato un segnale importante: molte botteghe hanno raccontato che diversi partecipanti, incuriositi dal gioco, sono tornati nei giorni successivi per acquistare i regali di Natale.

Per la prima volta Confartigianato porta una caccia al tesoro anche a Rapallo, in occasione del ponte dell’Immacolata. Il 6 dicembre residenti e turisti potranno vivere un pomeriggio di gioco e scoperta tra imprese, scorci simbolici e piccole eccellenze artigiane.

Anche a Rapallo la web app guiderà le squadre tra indizi, sfide creative e quiz dedicati alla città e al Villaggio di Natale del Porticciolo.

Confartigianato è inoltre protagonista delle festività rapallesi con 10 casette dedicate all’artigianato, all’interno del Villaggio di Natale del Porto Carlo Riva inaugurato i giorni scorsi alla presenza della sindaca Elisabetta Ricci.

Ceramiche artistiche, gioielli, moda, accessori, creazioni per bambini, acquarelli, prodotti alimentari, cioccolato e birra artigianale: un’offerta varia e di qualità, con imprese provenienti da tutta la Città Metropolitana e da fuori regione.

Il Villaggio offre installazioni luminose, un affaccio panoramico sul mare e una grande pista di pattinaggio che animerà il porto sino all’11 gennaio.

Le iniziative di dicembre confermano la volontà di Confartigianato di dare luce al Centro Storico di Genova – che ha bisogno di essere vissuto e riscoperto – e allo stesso tempo di valorizzare l’intera area metropolitana e la Riviera con appuntamenti che mettono al centro il saper fare ligure.

«Le imprese illuminano davvero i nostri quartieri – conclude Negri –. E spesso le persone passano davanti senza vedere cosa c’è dentro. Le nostre cacce al tesoro e il Villaggio di Rapallo servono proprio a questo: far incontrare gli artigiani, sorprendersi e magari trovare il posto giusto per un regalo destinato a durare nel tempo.»

Caccia al tesoro Rapallo – Sabato 6 dicembre, ore 15–18

Caccia al tesoro Genova – Sabato 13 dicembre, ore 15–18

Partecipazione gratuita.

Per iscriversi alle due iniziative:

www.confartigianatoliguria.it/natale25

