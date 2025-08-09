Nasce Fs Energy: la nuova sfida del Gruppo Ferrovie per un’energia più sicura e sostenibile
di R.S.
Donnarumma: “Vogliamo garantire sicurezza energetica e sostenibilità ambientale”
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane lancia una nuova società interamente dedicata al settore energetico: si chiama Fs Energy e rappresenta un tassello fondamentale del piano strategico 2025-2029. A presentarla è l’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, che ne delinea subito la missione: “Con Fs Energy vogliamo garantire sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e maggiore controllo dei costi”.
Il progetto nasce dall’esigenza di gestire in modo più efficiente l’enorme fabbisogno energetico del gruppo, che consuma circa il 2% dell’energia elettrica nazionale. “Questa energia serve alle nostre aziende per far funzionare le stazioni, la rete ferroviaria e, in particolare, per far correre i nostri treni fino a 300 km/h”, spiega Donnarumma.
Un altro obiettivo chiave riguarda il contributo alla transizione energetica del Paese. “In Italia – sottolinea ancora l’ad – il settore energetico è ancora troppo dipendente dalle fonti fossili. La nostra strategia punta a ridurre questa dipendenza, garantendo al tempo stesso la copertura dei fabbisogni, in costante crescita”.
Fs Energy sarà guidata da un team di esperti del settore, incaricati di collaborare con i colleghi ferrovieri per integrare il nuovo piano energetico con lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Un impegno che si inserisce nel più ampio quadro del Piano Nazionale Energia e Clima, con l’obiettivo di contribuire attivamente agli obiettivi ambientali del Paese.
“Si tratta di un’altra sfida affascinante – conclude Donnarumma – che portiamo avanti con dedizione e convinzione”.
