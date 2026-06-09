Napoli, dalla BEI 40 milioni per case, riqualificazione urbana e transizione verde
di R.S.
Il progetto punta a migliorare gli spazi pubblici, promuovere le energie rinnovabili, rafforzare la mobilità sostenibile
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso al Comune di Napoli un finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere un piano di rigenerazione urbana, sviluppo sociale e sostenibilità ambientale. Le risorse fanno parte di un programma complessivo da 95,6 milioni di euro che prevede la realizzazione di nuove abitazioni a prezzi accessibili, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e interventi di valorizzazione del centro storico.
Il progetto punta inoltre a migliorare gli spazi pubblici, promuovere le energie rinnovabili, rafforzare la mobilità sostenibile e modernizzare i servizi cittadini. Secondo la BEI, l’accordo contribuirà a rendere Napoli più resiliente ai cambiamenti climatici e a sostenere la crescita economica e sociale del territorio.
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