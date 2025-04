Napoli, al Green Med Expo la sostenibilità diventa casa

Si procede a grandi passi verso la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium, mostra in programma a Napoli, Mostra d'Oltremare, dal 28 al 30 maggio 2025. L'evento, organizzato da RiciclaTv ed Ecomondo, ospita per il quarto anno consecutivo gli stati generali sull'ambiente della Regione Campania e passerà in rassegna i temi strategici per la crescita del territorio in chiave sostenibile.

Per le nuove generazioni - "Quest'anno abbiamo scommesso su nuove sinergie per allargare il network dei protagonisti della lotta al cambiamento climatico. Puntiamo a essere inclusivi e coinvolgenti. Proveremo a radicare nei visitatori idee, immagini ed emozioni che diventino leve per cambiare il loro rapporto con l'ambiente", ha detto Monica D'Ambrosio, event manager della manifestazione. Il riferimento è all'accordo con Green Blue Days, associazione di promozione sociale impegnata nella divulgazione della cultura della sostenibilità alle nuove generazioni.

Orientamento sostenibile - Nell'ambito del Green Med, Green Blue Days presenterà la Green Blue House: un'installazione "immersiva" dal titolo "Ca' Pensiero" nata dalla collaborazione Green Blue Days e lo studio di architettura 74RAM, che ha ideato e realizzato il progetto pensando alla casa come un luogo dove il pensiero orientato alla sostenibilità prende forma e si trasforma in azioni concrete.

Attenzione quotidiana - "Pensare è il primo passo per agire", dice l'architetto Francesco Rotondale ideatore del progetto. "Cà Pensiero rappresenta il punto di partenza per una riflessione che si traduce in pratica quotidiana, dove la sostenibilità è un percorso tangibile - sottolinea l'architetto Emilia Abate - dove ogni piccolo cambiamento, ogni attenzione quotidiana, diventa una scelta che ha il potere di influenzare profondamente il nostro modo di pensare e dunque di abitare il mondo".

