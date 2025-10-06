Murta, la Fiera della Zucca si ferma. Gli organizzatori: "Ecco perché"

Dopo anni di tradizione e successo, la celebre Fiera della Zucca di Murta non si terrà quest'anno. Una decisione sofferta, comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno voluto spiegare le ragioni alla base di questo stop inatteso.

"La scelta non è stata facile – dichiarano i responsabili dell’evento – ma è diventata inevitabile a causa di una serie di difficoltà organizzative e logistiche che non ci permettono di garantire una manifestazione all’altezza delle aspettative."

La Fiera, diventata negli anni un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città metropolitana, ha sempre attirato migliaia di visitatori grazie alle suggestive esposizioni di zucche, alle specialità gastronomiche tipiche e all’atmosfera familiare che la contraddistingueva.

"Ci rendiamo conto della delusione – continuano gli organizzatori – ma preferiamo fermarci per riflettere e, se possibile, ripensare la formula della Fiera. Il nostro obiettivo è tornare, magari il prossimo anno, con un evento rinnovato e sostenibile."

