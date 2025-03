Municipio Valpolcevera, Mannu a Romeo: "Io sempre sul territorio per il bene della vallata, senza cariche né interessi personali"

Giorgia Mannu, ex Pd oggi candidata per il centrodestra alla presidenza del Municipio V Valpolcevera, controreplica a Federico Romeo che, dopo la presentazione della sua candidatura, aveva tacciato la rivale di scarsa presenza sul territorio negli anni scorsi (leggi qui).

Presa di distanze - "Leggo con sorpresa e curiosità la nota del Consigliere Regionale, Presidente del Municipio Dott. Federico Romeo - ritengo la citazione dei titoli acquisiti per merito una forma di rispetto – in cui ritiene una colpa la mia presunta assenza di dieci anni dalla scena politica. Vorrei solo ricordare a Federico mio stimato ex collega di partito che, se un privato cittadino non ha più la tessera di un partito (magari proprio di “quel” partito) non significa che si è alienato dal territorio. Se un cittadino come me si sente non più rappresentato da un partito come il PD che mette all’angolo le anime moderate per creare alleanze non accettabili, è il partito che ha fallito e che dovrebbe farsi un bell'esame di coscienza".

Scelta personale - "In questi 10 anni quella di non avere cariche politiche è stata una scelta personale e proprio Federico lo sa perfettamente perché, in passato, mi ha offerto lui stesso questa possibilità - immagino ritenendomi persona che poteva portare valore – e, sempre per scelta personale, non ho rinnovato la tessera del partito, continuando però eccome ad occuparmi della mia città e della mia Valle. Mi sarei attesa il rispetto delle mie scelte, proprio perché personali, anziché vederle usate come strumento di campagna elettorale".

Comitati - "Ho costituito due comitati il Si Blueprint e il Comitato Si Terzovalico ed ho organizzato in tutta la città ed anche sul territorio della Valpolcevera, incontri informativi, non legati ad appartenenza di partito, su tematiche specifiche, per tentare di offrire un collegamento tra cittadini e istituzioni invitando sempre tecnici ed esperti del settore, nonché autorità ( Aereoporto, Comune, Regione) . Portando quindi ai tavoli competenze e persone informate dei progetti, degli avanzamenti e dello stato delle cose. Tutto questo, solo con la mia passione politica accompagnata dal mio senso civico e senza sponsorizzazioni, non avendo legami economici con il mondo politico ed imprenditoriale. Vivendo quindi del mio lavoro di avvocato, offrendo la mia presenza, le mie idee e il mio tempo gratuitamente, senza il vantaggio di incarichi o impieghi remunerati. Potrei accettare le critiche che muove Federico se avessi avuto qualche carica e non fossi stata presente, lui era presente come Presidente di Municipio mentre io, continuando a fare l’Avvocato e senza obblighi, c’ero eccome e ho preso a cuore la mia città, la mia Valle, facendolo da un osservatorio privilegiato senza elementi di disturbo o scelte di partito, avendo la possibilità di farmi un quadro personale: così ho deciso di accettare la candidatura a Presidente del Municipio Val Polcevera nelle prossime elezioni Comunali e l’ho fatto in coscienza, accettando la proposta della lista Civica Vince Genova in quota Centrodestra".

Prospettiva - "A volte è necessario allontanarsi dalle cose per vederle meglio: oggi ho una prospettiva più ampia rispetto a quella di chi vede la politica solo da dentro. Vedo una Valle ferita ma che sta muovendosi per risorgere, che può avere una prospettiva di sviluppo grazie alle nuove tecnologie, ad esempio al progetto di rigenerazione urbana dell'Area Fachini ed alla ZLS. Ricordo, nel 2019, che avevo organizzato un convegno in Villa Serra sulla Green Logistic Area, invitando I rappresentanti delle istituzioni, tutti i sindaci della cintura Metropolitana ed anche il Presidente del Municipio V: fu un incontro molto partecipato (250/300 persone) in quell’occasione, non solo Federico non si presentò ma si dichiarò più volte contrario al progetto. Pare che, negli ultimi tempi e per fortuna, abbia cambiato idea; ne prendo atto e mi compiaccio per aver visto più lontano di lui".

Progetti - "Se fosse stato presente ieri, nella conferenza stampa che gli è stata riportata probabilmente in maniera non coerente, avrebbe sentito parlare del mondo dell'associazionismo e delle molte realtà presenti in Valle. Avrebbe sentito parlare di bellezza della nostra Valle, di progetti, di maniere per risolvere i disagi, di manutenzioni, di prospettive di sviluppo e benessere per i cittadini Polceveraschi. Ma lui ormai si è impegnato in una guerra a difesa del fortino, nella quale ha passato i suoi due mandati a discutere se non a litigare con il Sindaco e il Comune, prendendosi i meriti delle cose positive che sono state fatte e rimandando ai suoi “nemici” le responsabilità per gli errori e le situazioni negative. Ottenendo sicuramente meno di quanto avrebbe potuto fare con uno spirito collaborativo e non ponendosi sempre in contrapposizione facendolo, di fatto, sulla pelle dei cittadini. Io non posso credere che da una parte stia sempre il bene e dall’altra sempre il male. Federico, anche con queste accuse alle mie persona, vuol far credere questo".

Confronto - "Non accetterò che la campagna elettorale si svolga su questo piano, non lo accetto proprio per la stima che ho di Federico: ho ritenuto necessario rispondere alla sua nota di ieri perché conteneva un attacco alla mia persona che non era assolutamente ricevibile ma, da questo punto in avanti, sarò disponibile ad ogni confronto per Federico e per ogni rappresentante della coalizione di centrosinistra, compreso quello che sarà il candidato presidente al Municipio (ancora non espresso), per discutere di progetti e soluzioni da applicare alla nostra bella Val Polcevera. Lo farò con il rispetto dovuto alla valle stessa, ai suoi cittadini e anche agli avversari politici, impegnandomi in una dialettica che non sia rivolta alle persone e al personale, quanto alle soluzioni e alle cose buone che devono essere fatte, partendo dal lascito delle giunte del sindaco Bucci molto importante ma che ha bisogno di essere sviluppato e ampliato. Sono una persona che vive in Val Polcevera e vuole il bene della Valle. Sono a disposizione per tutti e pronta ad un mandato che vivrò con la responsabilità civile e politica che merita, in esclusiva e senza ammettere interferenze. La mia passione per la Val Polcevera, la mia passione per questo territorio e la sua cultura, saranno la mia guida. Come sono sempre state".

