Comunali, Elly Schlein lancia Silvia Salis: "Candidatura splendida, con lei Genova volterà pagina"

Elly Schlein lancia la candidatura di Silvia Salis alla carica di sindaco di Genova. Intervenuta a una manifestazione a Sestri Ponente, la segretaria nazionale Pd ha detto: "È una candidatura splendida quella di Silvia Salis, una persona competente, una persona che ha una visione chiara di cosa fare per la città. Un'atleta che si è fatta strada in un mondo molto competitivo e anche molto maschile come quello dello sport, che mette a disposizione la sua intelligenza di una partita collettiva perché tiene insieme una coalizione molto ampia, con diverse forze politiche e civiche."

"Noi siamo estremamente felici - aggiunge la segretaria dem - di sostenere Silvia Salis, ci crediamo molto, pensiamo che sia arrivato il tempo per Genova di voltare pagina, guardare al futuro. Le cose che Silvia Salis mette al centro della sua proposta per Genova sono le politiche sociali che sono state così poco attenzionate in questi anni dalla amministrazione. Il lavoro di qualità, la qualità del lavoro e quindi anche la qualità dell'impresa".

"Oggi abbiamo incontrato insieme - conclude la Schlein - anche diversi esponenti delle parti sociali, delle organizzazioni d'impresa, dei sindacati per chiederci cosa poter fare per convincere le persone, soprattutto i giovani, che in questa città possono costruirsi un futuro migliore."

