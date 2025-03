Schlein a Genova, Brusoni (Lega): "Civica? Salis è candidata Pd. “No” al nuovo Galliera e scontro Calenda-M5S, coalizione non c'è più"

“Accozzaglia o, piuttosto, ormai coalizione inesistente? I pentastellati a Genova si sono già schierati contro la candidata del Pd e hanno sconfessato Silvia Salis ribadendo il loro ‘No’ all’attuale progetto del nuovo Galliera, che di fatto vorrebbero bloccare. Il leader di Azione Carlo Calenda ha in sostanza detto che è necessario ‘cancellare’ gli alleati del M5S. Adesso a Sestri Ponente arriva la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein per un comizio volto a incoronare la loro candidata a sindaco. Tuttavia, stamane Silvia Salis ha insistito nell’affermare che la loro coalizione sarebbe unita e non ha ancora gettato la sua finta maschera di candidata ‘civica’ e ‘indipendente’. Come se non fossero bastate le sue foto sotto l’immagine di falce e martello al circolo Pd di Sampierdarena o quelle con i leader di Avs Bonelli e Fratoianni nel Centro storico". Così l’assessore comunale di Genova Marta Brusoni (Lega).

"Insomma, i soliti bla bla bla, ma smentiti dai fatti. I genovesi, che non sono mica scemi, sono abituati all’incoerenza, all’ipocrisia e alla disonestà intellettuale della sinistra radical chic. Lo hanno visto anche in passato, con la ‘decrescita felice’ della giunta Doria e i disastri della giunta Vincenzi. Pertanto, rispetto ai ‘Signori del No’ i genovesi meritano - conclude la Brusoni - un’amministrazione del fare, come ha dimostrato di essere quella del centrodestra unito per Pietro Piciocchi sindaco”.

