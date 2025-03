Genova, Comunali, Cristina Lodi (Azione): "Ma dove era Marta Brusoni in questi anni?"

Cristina Lodi, segretario regionale di Azione, si muove a difesa di Silvia Salis, criticata da Marta Brusoni, assessore comunale a Genova, per una presunta incompatibilità tra la rivendicata natura di candidata civica e alcune mosse nel perimetro della sinistra e per alcune presunte incoerenze di coalizione su punti qualificanti del programma (leggi qui). "Ma se la Brusoni ex assessora alla scuola fosse stata così reattiva in questi anni , magari sarebbero state superate le liste di attesa dei nidi. Oppure come assessore ai cimiteri , magari poteva abbassare le tasse che rendono oggi morire un lusso. Senza contare che non ha fatto alcunché per evitare il secondo forno crematorio che non solo non serve perché le cremazioni sono scese ma soprattutto la stessa regione Liguria nel piano di programmazione regionale aveva espresso perplessità sulla sua utilità".

"Sarebbe bello sentire perché non ha fatto le cose che avrebbero migliorato la vita delle famiglie e dei cittadini di Staglieno per fare alcuni esempi . Sul non fatto della Brusoni, dalle scuole alla politica cimiteriale, abbiamo molte proposte e con Silvia Salis sindaca le realizzeremo" conclude Cristina Lodi.

