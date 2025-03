Genova, municipi: il centrodestra presenta la squadra dei candidati presidente

La coalizione di centrodestra presenta la sua squadra per i Municipi: "un gruppo di donne e uomini capaci, radicati nei territori, pronti a lavorare per le comunità, quartiere per quartiere" secondo la nota di preannuncio. Il candidato sindaco Pietro Piciocchi e la candidata vicesindaco Ilaria Cavo, insieme a tutti gli esponenti della coalizione, danno appuntamento a giovedì alle 17 per la presentazione ufficiale dei candidati presidenti di Municipio.

L'obiettivo era quello di formare una squadra equilibrata, coesa e pienamente rappresentativa della città, espressione delle liste che compongono la coalizione: Vince Genova, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le civiche.

I candidati presidente di Municipio:

Giorgia Mannu (Vince Genova), già annunciata per il Municipio V (Valpolcevera)

Angelo Guidi (Vince Genova), in corsa per la Bassa Val Bisagno

Maurizio Uremassi (Vince Genova), candidato per la Media Val Bisagno

Federico Bogliolo (Vince Genova), in corsa per la conferma nel Municipio Levante

Federica Cavalleri (Fratelli d’Italia), attuale consigliera comunale, candidata per il Centro Est

Davide Rossi (Lega), candidato nel Municipio Centro Ovest

Lorella Fontana (Lega), in corsa nel Municipio Ponente

Anna Palmieri (Fratelli d’Italia), confermata nel Medio Levante

Nunzio Rondoni, in corsa per il Medio Ponente

“Abbiamo scelto persone che conoscono a fondo i bisogni delle delegazioni, che vivono ogni giorno la città reale e che sapranno essere punto di riferimento per i cittadini” - ha dichiarato Pietro Piciocchi - Genova merita amministratori di territorio, concreti, presenti, capaci di unire visione e ascolto. Questa squadra è il volto di una coalizione solida, che mette al centro la competenza e il senso di responsabilità. Desidero sentitamente ringraziare i Presidenti uscenti Cristina Pozzi e Guido Barbazza per l'efficacia lavoro svolto in questi anni sul territorio”, ha aggiunto il candidato sindaco.

A sottolineare l’attenzione concreta verso il ruolo delle donne nella politica locale è intervenuta anche Ilaria Cavo, candidata vicesindaco: “Nel nostro schieramento le donne non sono una quota, ma una risorsa. Federica Cavalleri, Anna Palmieri, Lorella Fontana e Giorgia Mannu sono esempi concreti di un modo di fare politica fatto di ascolto, presenza, competenza, concretezza. Per questo hanno avuto la fiducia e il mandato di tutta la coalizione a correre come presidenti. Sapranno interpretare al meglio il loro ruolo e fare sintesi delle esigenze dei loro territori di cui si sono sempre prese cura con tenacia e sensibilità".

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 3 aprile alle 17 al point di via Ceccardi 14, occasione per conoscere da vicino volti, esperienze e storie di chi è pronto a lavorare al fianco dei cittadini, per costruire insieme il futuro dei quartieri e della città.

