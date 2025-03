Comunali, Silvia Salis accoglie Elly Schlein: "Coalizione di centrosinistra coesa sul mio progetto civico, centrodestra in affanno"

Sestri Ponente ha accolto Elly Schlein insieme con Silvia Salis, per il comizio della segretaria dem in appoggio alla candidatura a sindaco della Salis. "Oggi arriva Elly Schlein. Sono, sono felice, ci siamo già incontrate oggi pomeriggio. Sono felice di fare questo momento in questa piazza gremita davvero. Questo vuol dire che c'è grande attesa per il suo arrivo, ma anche c'è grande interesse intorno alla nostra coalizione, per cui noi ci concentriamo su questo, su quello che sta succedendo a Genova che ogni giorno ci rende orgogliosi e ci dà comunque la forza per andare avanti e credere molto in questo progetto."

Importanza del contatto con la gente - "Ma io penso che sia quello il luogo della politica tra la gente. Forse negli anni tutta la politica ha perso un po' questa aderenza con l'interesse, con le istanze delle persone. Ma tutto quello che faccio è tutti i giorni tra la gente e da loro. Sento veramente una voglia di ritornare ad essere al centro del dibattito politico di questa città, ma non solo del Paese."

Il contenuto dell'incontro con la segretaria del PD - "Oggi abbiamo parlato di industria e di impresa, principalmente perché l'incontro era su quello. Ci siamo incontrate brevemente prima, ci siamo salutate e mi ha chiesto come sta andando la campagna. Ci siamo sentite molte volte durante questo mese, come ho sentito tutti i leader della coalizione."

Tempistiche per le candidature a presidente - "Nel giro di questa settimana chiuderemo anche noi in maniera molto, molto veloce".

Preoccupazioni sulla difficoltà di governare la città - "Me lo chiedete dal primo giorno? Io penso che l'unione della coalizione sia sulla mia candidatura, su una candidatura civica con me come rappresentante, per cui chiaramente ci saranno delle differenze. A Roma ci sono, l'abbiamo sempre saputo. Non è che bisogna nascondersi, ma lo sapevano anche quando hanno accettato di convergere sulla mia candidatura. Non è che siano nate nell'ultima settimana le divergenze, per cui, avendo deciso di convergere sulla mia candidatura, penso che questa sia la volontà su Genova, espressa in maniera molto chiara da tutti, ed essere un po' la garanzia dell'unità anche dopo. La scelta era consapevole, è stata consapevole fin dal primo momento. Io stesso ho scelto in base all'unità della coalizione, per cui noi andiamo avanti su questa formazione. Non è che non abbia gli occhi e non abbia le orecchie. Sento quello che succede a Roma, lo vedo. Sono differenze che sono sempre state all'interno della nostra coalizione. Ma, ripeto, la coalizione, ogni partito della coalizione ha dato fiducia alla mia candidatura, quindi su questo andiamo avanti."

Fiducia - "Ho sentito Cristina Lodi in queste ore e si è espressa molto chiaramente. Penso che abbiate letto tutti quello che ha detto e quello che ha scritto. E la fiducia totale di Azione sulla mia candidatura. Penso che non ci sia molto altro da dire. Capisco che da destra le speculazioni ovviamente arrivino numerose, anche perché voglio dire che di fronte all'entusiasmo di fronte all'interesse che sta scatenando questa coalizione, l'unica cosa che si può fare è cercare dei punti di rottura, di fragilità. E insomma questo è il loro mestiere e loro è l'unica cosa che possono fare in questo momento. Anche perché la loro coalizione non rappresenta un elemento di novità. È una coalizione che va in continuità con quello che c'è stato finora. Il loro sport in questo momento è trovare delle polemiche sulla mia persona e sulla coalizione."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.