Ribaltamento Fincantieri, Lapolla a Ceraudo: "Grande opportunità per Genova e per il lavoro”

Il ribaltamento a mare di Fincantieri è un’opera strategica per Genova, per l’occupazione e per il rilancio del comparto produttivo del Ponente. A ribadirlo è Teresa Lapolla, assessore del Municipio Medio Ponente, che replica alle critiche del candidato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle, Fabio Ceraudo, che ha definito l’intervento una “servitù” per il territorio.

Dichiarazioni critiche – “Abbiamo letto con stupore l’intervista del candidato Fabio Ceraudo, in cui definisce servitù il ribaltamento a mare di Fincantieri. Un’opera fondamentale per il futuro di una delle più importanti realtà industriali del nostro Paese, e per la crescita del territorio del Ponente genovese” ha dichiarato Lapolla.

Contesto lavorativo – Secondo l’assessore parlare di “lavoro povero” in questo contesto è una definizione pesante, “e lo è ancor di più se pronunciata da chi, come Ceraudo, proviene dal mondo operaio e sindacale, da chi conosce – o dovrebbe conoscere – le dinamiche reali del lavoro”.

Occupazione e sviluppo – “È sorprendente che chi si richiama alla cultura operaia e al mondo del lavoro, attacchi un intervento che garantisce continuità produttiva, posti di lavoro e sviluppo industriale” ha aggiunto Lapolla.

Impatto positivo – Secondo l’assessore il ribaltamento a mare non rappresenta un problema, ma “una grande opportunità per Genova e per i lavoratori”. L’opera potrebbe infatti aumentare la domanda di servizi e rafforzare l’intera filiera navale con un conseguente incremento dell’indotto.

Prospettiva amministrativa – “È l’esempio concreto di come si possa coniugare innovazione industriale, la salvaguardia dell’occupazione e la crescita del territorio” ha detto Lapolla, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel garantire l’aumento dei controlli per la sicurezza dei lavoratori e per assicurare che le conseguenze sul territorio siano il più positive possibile.

Visione politica – “Il Medio Ponente merita visione, pragmatismo e coraggio nelle scelte. Non possiamo permetterci di ostacolare opere che servono a garantire un futuro solido alla nostra comunità” ha concluso l’assessore.

