Genova, Valpolcevera, Romeo (Pd): “Da anni Comune distante e distratto. Gli unici risultati ottenuti grazie a cittadini e Municipio”

Federico Romeo, consigliere regionale Pd e presidente del Municipio Valpolcevera, replica alle affermazioni di Giorgia Mannu (leggi qui), candidata presidente del centrodestra: “La Mannu si ricorda della Valpolcevera oggi, dopo oltre 10 anni di assenza dalle istituzioni e dal territorio, solo perché si candida. Mi spiace che non si sia mai presentata in passato ai percorsi di partecipazione che ho promosso come Municipio, anche quando questi si svolgevano in collaborazione e in un confronto con il Comune. Le sue affermazioni rappresentano perfettamente l’atteggiamento dell’amministrazione Bucci-Piciocchi nei confronti dei Municipi: costringerli ad andare a chiedere con il cappello in mano, visto che il Comune ha di fatto smantellato il decentramento e tolto risorse per le manutenzioni delle strade, del verde e delle scuole".

"Nonostante questo, grazie alla determinazione del Municipio e dei cittadini siamo riusciti a ottenere risultati importanti che la candidata presidente non è neanche in grado di immaginare perché non conosce il territorio, le persone della Valpolcevera e la straordinaria rete associativa e di solidarietà - conclude Romeo - che è la forza e l’orgoglio della nostra vallata".

