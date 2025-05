MSC Crociere investe ancora, ordinate due nuove navi World Class

MSC Crociere ha annunciato oggi la firma di due nuovi ordini con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due navi da crociera World Class, che entreranno in servizio rispettivamente nel 2029 e nel 2030. L’accordo porta a sei il numero totale di navi della serie, confermando l’impegno della compagnia verso la cantieristica europea e l’innovazione ambientale.

Espansione flotta – Le nuove unità, denominate provvisoriamente World Class 5 e 6, affiancheranno le ammiraglie MSC World Europa e MSC World America, già operative, e MSC World Asia e MSC World Atlantic, in fase di costruzione. L’investimento rientra nel piano industriale di lungo termine di MSC Crociere e rafforza la collaborazione ventennale con il costruttore navale francese Chantiers de l’Atlantique. “Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo”, ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della compagnia.

Tecnologie ambientali – Le nuove navi continueranno a puntare su innovazioni in materia di sostenibilità, con sistemi di propulsione predisposti per carburanti alternativi come GNL bio e sintetico, motori a doppio combustibile e tecnologie per ridurre le emissioni di metano. Ogni unità sarà dotata di sistemi per l’alimentazione da terra nei porti, trattamento avanzato delle acque reflue e gestione ottimizzata dei rifiuti. Gli standard prestazionali continueranno a superare i limiti imposti dall’IMO sull’Indice di Efficienza Energetica nella Progettazione (EEDI).

Partnership industriale – “È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale”, ha commentato Laurent Castaing, Direttore Generale di Chantiers de l’Atlantique. Le due aziende sono inoltre coinvolte in progetti congiunti per sviluppare tecnologie emergenti, come le celle a combustibile, in grado di operare inizialmente con GNL e, in futuro, con carburanti a zero emissioni.

Offerta a bordo – Le World Class si distinguono per il design europeo e la suddivisione in “distretti” tematici a bordo, pensati per soddisfare esigenze diversificate. Le future World 5 e 6 seguiranno questo modello, proponendo nuove soluzioni sia in termini di comfort sia di esperienza personalizzata. Ogni nuova nave mira a introdurre elementi innovativi rispetto alle precedenti.

Contesto aziendale – Con sede a Ginevra, MSC Crociere è il terzo operatore mondiale nel settore e leader di mercato in Europa. La flotta attuale è composta da 23 navi operative in cinque continenti, con oltre 300 destinazioni in più di 100 paesi. Il gruppo continua a espandersi anche nel mercato nordamericano, dove l’ultima ammiraglia MSC World America è entrata in servizio nell’aprile 2025.

