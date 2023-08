MSC apre le vendite per la stagione invernale 2024/25: più di 150 nuove partenze

MSC Crociere ha aperto le vendite per la sua attesissima stagione invernale 2024/25. Offrendo una serie di itinerari in diverse destinazioni, MSC Crociere continua a regalare esperienze indimenticabili a tutti i viaggiatori. Dalle mete preferite ai nuovi luoghi caldi, dalle mini-crociere alle crociere più lunghe, la proposta comprende destinazioni in tutti gli emisferi. Una ricca pianificazione per rendere ancora più suggestivi i momenti in crociera e avere l’opportunità di poter vedere alcuni dei luoghi più belli di tutto il pianeta.





A conferma della forte presenza di MSC Crociere in Nord America, MSC Meraviglia continuerà le sue avventure dall’iconica città americana di New York, con un’ampia gamma di itinerari da 7 a 11 notti, in cui gli ospiti avranno l’opportunità di vedere la famosa città al momento dell’imbarco e dello sbarco, sperimentando al contempo il calore invernale dei Caraibi, tra le tappe Orlando (porto di Port Canaveral); Nassau, Bahamas; e l’isola privata Ocean Cay MSC Marine Reserve di MSC Crociere.

Nel frattempo, MSC Seascape salperà ogni sabato da Miami, offrendo indimenticabili crociere di 7 notti nei Caraibi orientali (Repubblica Dominicana, Porto Rico e Ocean Cay) e occidentali (Giamaica, Isole Cayman, Messico e Ocean Cay), offrendo agli ospiti la possibilità di immergersi nella vibrante cultura e nella bellezza naturale di queste splendide destinazioni.





A queste seguirà ogni domenica MSC Seaside, che offrirà anch’essa affascinanti crociere di 7 notti da Miami, alternando itinerari nei Caraibi orientali (Bahamas, Porto Rico e Repubblica Dominicana) e nei Caraibi occidentali (Messico, Honduras o Belize e Bahamas).





Anche MSC Divina farà base a Miami e ogni crociera includerà una visita alla magnifica isola privata di Ocean Cay MSC Marine Reserve, con itinerari differenti da 3 a 10 notti. Le crociere più lunghe porteranno gli ospiti in destinazioni incantevoli come Giamaica, Aruba, Curaçao, Repubblica Dominicana e Bahamas.





MSC Seashore, invece, farà scalo a Port Canaveral, vicino a Orlando, da dove offrirà altre opzioni di mini-crociere. Gli ospiti potranno concedersi crociere di 3 e 4 notti alle Bahamas, con soste a Ocean Cay. Sono disponibili anche crociere di 7 notti, con scali aggiuntivi a Cozumel e Costa Maya, in Messico.





MSC Euribia farà il suo debutto negli Emirati Arabi con partenza dalla caleidoscopica Dubai, per indimenticabili crociere di 7 notti, con tappe anche ad Abu Dhabi e nella splendida isola di Sir Bani Yas. La nave farà scalo anche a Doha, la capitale del Qatar che si è imposta di recente all’attenzione internazionale come una delle città più evolute e in crescita del Medio Oriente e del Golfo Persico, e infine in Bahrain, il più piccolo di tutti i Paesi arabi. Questa incantevole regione lascia molto da scoprire, con il suo mix di tradizione e modernità.





Un classico di grande successo, che permetterà agli ospiti di intraprendere un viaggio straordinario a bordo dell’incredibile MSC World Europa, una nave all’avanguardia con un design ultramoderno e una vasta scelta di esperienze culinarie, di intrattenimento e di svago per tutte le età. La nave salperà da Genova ogni domenica, per un itinerario di 7 notti nel Mediterraneo che darà agli ospiti l’opportunità di esplorare le mete più classiche del Mediterraneo con partenze anche da Civitavecchia e Messina alla volta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.





Lasciatevi incantare dalla bellezza delle perle del Nord Europa: MSC Preziosa porterà gli ospiti a scoprire suggestive città del Nord Europa per 7 notti con partenza ogni domenica da Amburgo. Gli ospiti potranno esplorare destinazioni incantevoli come Bruges e Bruxelles (porto di Zeebrugge), Rotterdam, Parigi (porto di Le Havre) e infine Londra (porto di Southampton), il venerdì. Grazie ai soggiorni prolungati in ogni porto, i vacanzieri potranno sfruttare al massimo il loro tempo a terra.





Inoltre, il 5 gennaio 2025 partirà una crociera di 21 notti da Southampton per visitare le isole Canarie e Madeira, oltre all’esotico Marocco, offrendo la scelta perfetta per gli amanti del sole.





Per creare le premesse di una straordinaria esperienza caraibica, MSC Virtuosa avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica. Da lì partirà per un itinerario di 7 notti di fila nei Caraibi Centrali e Meridionali, ricco di opportunità per gli ospiti di sfuggire al freddo e di godersi il sole. Visitando porti mozzafiato come Guadalupa, Isole Vergini, St. Maarten, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Grenada e Saint Lucia, gli ospiti potranno scegliere tra spiagge bianchissime e acque turchesi.





Infine, salpando da Safaga, in Egitto, MSC Musica farà scalo in destinazioni iconiche come Luxor, nota per la famosa Valle dei Re; Gedda, in Arabia Saudita; Aqaba, in Giordania, per l’antica città di Petra; Sharm El-Sheikh, per spiagge e resort mozzafiato, e Sokhna Port/Cairo, entrambi in Egitto, per scoprire le piramidi, consentendo agli ospiti una serie di opzioni per scoprire la cultura e destinazioni di sorprendente bellezza per espandere i loro orizzonti.