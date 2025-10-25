Salis: "Consapevole dei disagi Amt, ma va salvata l'azienda e su deleghe metropolitane decido io"
di Gilberto Volpara
MONTOGGIO (Genova) - A riceverla decine di bambini delle scuole di Montoggio. La sindaco metropolitana, Silvia Salis, in Vallescrivia inaugura la piazza del municipio alla memoria di Giacomo Matteotti: “Non giratevi mai dall’altra parte quando c’è qualcosa che non va perché così nasce il bullismo” dice ai ragazzi alla presenza anche del figlio Eugenio..
Poi, nei paesi che più scontano disservizi per il trasporto pubblico scolastico dichiara: “Consapevoli dei disagi, lavoriamo perché finiscano al più presto, ma noi dobbiamo salvare Amt”.
La mia visione d’entroterra: “Più impegno su digitalizzazione e dissesto”.
Infine, le polemiche per le deleghe metropolitane: “Alla fine decide la sindaco”.
