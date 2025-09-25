Montebruno: auto si ribalta e finisce fuori strada, due persone salvate con l'elisoccorso
di Redazione
Attimi di paura a Montebruno, dove un’auto con a bordo una coppia è uscita di strada a causa di un errore di manovra, ribaltandosi e finendo sulla carreggiata sottostante.
Immediato l’intervento dei soccorsi: il 118 ha allertato il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto con l’elisoccorso. Sul posto, gli elisoccorritori e il personale medico sono stati calati con il verricello per raggiungere i due occupanti del veicolo.
Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i feriti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero e trasportati in ospedale.
