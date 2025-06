MobyDixit: mobility manager città italiane testimoniano crescita impegno di imprese e Pa per sostenibilità

Si è conclusacon grande successo la due giorni di MobyDixit, 25ª edizione della Conferenza Nazionale sul Mobility Management che ha riunito circa 250 delegati provenienti da tutta Italia. L’iniziativa è stata organizzata da Euromobility, l’associazione dei mobility manager italiani, con il contributo del Comune di Bologna, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e la figura del mobility manager.

Il pomeriggio di mercoledì 18, dopo i saluti del Presidente di Euromobility Lorenzo Bertuccio, dell’Assessore del Comune di Bologna, Michele Campaniello, che ha evidenziato il costante impegno, a partire dai cantieri del tram, di una città che guarda a una mobilità sempre più sostenibile, sicura e inclusiva, dell’Assessora regionale Irene Priolo e della Consigliera delegata mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Bologna Simona Larghetti, Carla Messina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato il Rapporto sulle attività dei mobility manager delle città in Italia, basato su un’indagine condotta dallo stesso MIT in collaborazione con Euromobility. A seguire Cleto Carlini del Comune di Bologna ha raccontato le principali azioni e infrastrutture realizzate e in fase di realizzazione nel campo della mobilità sostenibile. Due sessioni tematiche si sono poi focalizzate sulla mobilità sostenibile al servizio delle strategie di decarbonizzazione delle aziende e sul carpooling, in particolare sulla sinergia pubblico-privato per il pendolarismo extraurbano. La prima giornata si è chiusa quindi con una disamina di buone pratiche e servizi di eccellenza nel campo del mobility management.

L’indagine condotta dal Ministero dei Trasporti in collaborazione con Euromobility fotografa un settore in crescita, come testimoniato dall’aumento del numero di Piani di Spostamento Casa-Lavoro di imprese e PA italiane tra il 2023 e il 2024 e dalle attività di valutazione di tali Piani da parte dei cosiddetti mobility manager di area. Ma non mancano le ombre. Non tutte le città svolgono o svolgono bene i compiti assegnati loro dalle norme vigenti. Non sempre acquisiscono i dati necessari o utilizzano i dati di mobilità sistematica per programmare al meglio i servizi di trasporto. Anche la mobilità scolastica meriterebbe maggiore attenzione. Sono 167 i comuni italiani coinvolti dall’indagine MIT-Euromobility e su tutti svettano Grosseto e Parma per il loro impegno nell’implementazione di quanto previsto dalle linee guida e dagli indirizzi operatiti ministeriali.

Sul fronte delle imprese private, l’osservatorio Euromobility denuncia spesso poco rigore e attenzione per le politiche di sostenibilità da parte delle imprese che sarebbero obbligate a redigere e attuare piani di spostamento casa-lavoro, quelle cioè con oltre 100 dipendenti. Bassa qualità dei documenti di pianificazione, prodotti in casa o con il supporto di società di consulenza, e di conseguenza poche azioni efficaci in grado di determinare le auspicate scelte sostenibili di mobilità da parte dei lavoratori. Non mancano per fortuna buone pratiche ed esempi di eccellenza.

La seconda giornata si è aperta con la presentazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, del neonato Piano Sociale per il Clima con un focus sulla mobilità sostenibile, a cui sono seguite le presentazioni delle principali risultanze dell’Osservatorio sulla mobilità casa-lavoro di SCRAT e una sintesi dei lavori dell’Osservatorio Nazionale sulla mobilità scolastica da parte del Prof. Matteo Colleoni dell’Università Bicocca di Milano. Sono seguite due ulteriori sessioni tematiche su Intelligenza artificiale e mobilità sostenibile, moderata dal Prof. Frattale Mascioli, e sui Servizi di sharing mobility aziendale, moderata dall’Arch. Massimo Ciuffini. La giornata si è chiusa con una tavola rotonda su L’evoluzione della Mobilità Urbana Sostenibile: Dati, Scenari e Narrazioni Culturali, durante la quale un parterre di eccezione, a cui hanno partecipato Stefano Brinchi, Antonio Consiglio, Carla Messina, Gianni Silvestrini, Cleto Carlini, Antonella Tampellini e Fabio Massimo Frattale Mascioli, è stato sollecitato dal Presidente di Euromobility.

Il Premio Pensieri&Pedali, patrocinato da ANCMA e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato assegnato a Davide Cassani, dirigente sportivo, ex ciclista su strada (due tappe vinte al Giro d’Italia), per diversi anni commissario tecnico della Nazionale italiana e, dal 1996, brillante, serio, rigoroso e competente commentatore sportivo, nonché grande divulgatore, con dvd e libri, del ciclismo su strada e non.

Partner e sponsor che hanno reso possibile il successo di MobyDixit

MobyDixit ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Emilia-Romagna, Legambiente, Fiab, Confindustria ANCMA e il Kyoto Club. EIT Urban Mobility, JoJob e TPER sono i Golden Sponsor dell’evento, a cui si aggiungono i Silver Sponsor BusforFun, SCRAT, Up2GO e Wecity.

“La scelta di Bologna come sede della nostra 25^ Conferenza nazionale sul mobility management e la mobilità sostenibile – ha dichiarato il Presidente di Euromobility Lorenzo Bertuccio – non è stata un caso. Nel 2024 Bologna ha conquistato il primo posto sia nella sezione dedicata ‘Urban’ del Premio europeo per la sicurezza stradale sia nella classifica del nostro consueto rapporto annuale sulla mobilità sostenibile nelle principali 50 città italiane. La nostra Conferenza è stata l’occasione per fare un bilancio di un quarto di secolo di politiche e iniziative, figlie del decreto sulla mobilità sostenibile dell’allora Dicastero Ronchi. C’è ancora tanto da fare, ma la strada è tracciata. I mobility manager italiani crescono, così come le esperienze di successo, e le tecnologie e i servizi offerti dal mercato si avviano a una maturità che solo qualche anno fa sembrava ancora lontana”.

Michele Campaniello, Assessore Nuova mobilità e infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30 e sicurezza stradale del Comune di Bologna ricorda che “Bologna è impegnata da anni nello sviluppare politiche di mobilità sostenibile: dal potenziamento del trasporto pubblico elettrico e sostenibile che vedrà nella nostra città una flotta a zero emissioni entro il 2030, all’incremento delle infrastrutture per la mobilità condivisa come il Tram, alla realizzazione di nuove piste e corsie ciclabili sul nostro territorio”, ed esprime così la sua soddisfazione per i lavori della Conferenza: “Sono particolarmente lieto che la città di Bologna sia stata scelta ancora una volta quale sede per questo confronto nazionale che ha visto diversi esperti e innovatori confrontarsi rispetto alle progettualità che si stanno sviluppando in particolare sugli accordi di mobility e sulle best practies in tema di mobilità sostenibile. Solo attraverso il dialogo, la collaborazione e l’integrazione delle nuove tecnologie possiamo costruire un futuro dove la mobilità non sia vista come un problema, ma una risorsa. Un futuro in cui ci auguriamo, in particolare per la città di Bologna, si possa proseguire sul piano della sostenibilità, benessere ed inclusività”.

