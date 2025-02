Mobilità sostenibile, l'istituto Italiano di Tecnologia investe sull'elettrico

L'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha annunciato una nuova partnership con Elettra Car Sharing e Duferco Mobility per promuovere una mobilità più sostenibile. L'accordo prevede l'inserimento nella flotta aziendale di due auto full-electric, una Renault Kangoo e una Volkswagen e-Up, che saranno a disposizione del personale per spostamenti di servizio a zero emissioni. Inoltre, i dipendenti potranno usufruire di tariffe agevolate per i servizi di car sharing Elettra già attivi in città.

Riduzione CO2 - L'introduzione di questi nuovi veicoli contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'istituto di circa 3 tonnellate all'anno. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’ambito della politica ambientale di IIT, che da anni promuove iniziative per ridurre l’impatto ambientale, adottando un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO14001:2015.

Infrastrutture di ricarica - La collaborazione include anche l’installazione di una stazione di ricarica Ultra Fast nel parcheggio dell’Istituto, con una potenza fino a 100 kW. Questa infrastruttura non sarà riservata solo ai dipendenti, ma sarà accessibile a tutta la cittadinanza, incentivando così l’uso di veicoli elettrici nell’area.

Dichiarazioni - Marco Silvestri, Direttore di Elettra Car Sharing, ha commentato: "Il passaggio a una mobilità più sostenibile non significa solo ridurre le emissioni di CO2, ma anche adottare soluzioni che migliorano il benessere dei dipendenti e dell’ambiente in cui viviamo". Massimiliano Gatti, Direttore Servizi Tecnici e Facilities di IIT, ha aggiunto: "Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per la sostenibilità e la diffusione della mobilità elettrica. Le colonnine di ricarica Ultra Fast, accessibili anche ai cittadini, sono un valore aggiunto per l’intero territorio".

Altri vantaggi - Oltre ai servizi di mobilità elettrica, il personale IIT potrà usufruire di agevolazioni sulle soluzioni energetiche di Duferco Energia, tra cui forniture di luce e gas, e sulle tariffe di ricarica per veicoli elettrici.

Elettra e Duferco - Elettra Car Sharing è il servizio di mobilità elettrica lanciato da Duferco Energia a Genova, che gestisce una flotta di 155 vetture full-electric, con oltre 12.000 abbonati e più di 3,5 milioni di km percorsi dal 2021. Duferco Mobility, controllata di Duferco Energia, è attiva nella mobilità green con una rete di oltre 50.000 punti di ricarica in Italia e 200.000 in Europa, contribuendo alla transizione verso una mobilità a zero emissioni.

