Mobilità, presentato a Bruxelles il 'Manifesto dei carburanti rinnovabili'

"Siamo qui per certificare a livello scientifico che ci sono anche tantissime possibilità oltre all'elettrico per fare in modo di raggiungere gli obiettivi ambientali salvando anche non solo la filiera dell'industria dell'automotive ma anche tutto l'indotto e tutta la filiera che sta intorno ai carburanti alternativi". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, Guido Guidesi, in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles dopo aver presentato l'aggiornamento del 'Manifesto Carburanti Rinnovabili per le filiere produttive della mobilità in Lombardia', promosso da Regione Lombardia e sottoscritto da diversi stakeholder e associazioni di categoria che compongono il 'Tavolo Carburanti lombardo', tra cui Cluster Lombardo Mobilità, Confindustria Lombardia, Confindustria Energia, Eni e Federazione italiana gestione impianti stradali carburanti. Un lavoro che come Lombardia "facciamo da tre anni" e con cui la Regione punta a contribuire al dibattito in corso a Bruxelles sulla revisione del controverso regolamento sulle emissioni CO2 di nuove auto e furgoni. "C'è bisogno che il regolamento cambi in maniera radicale perché ce lo sta dicendo il mercato, ce lo sta dicendo la situazione del settore", ha osservato Guidesi, chiarendo che il "nostro obiettivo oggi è quello anche di portare una serie di proposte certificate scientificamente dalle università per fare in modo di poter contribuire anche al cambio del regolamento", per includere, come richiesto a più riprese dal governo italiano, l'inclusione dei biocarburanti post 2035, quando il regolamento imporrà lo stop alla vendita di motori termici, diesel e benzina.

