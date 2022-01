Minacce al ministro Orlando. La solidarietà di Telenord

di Redazione

La sostanza contenuta nella busta ora è oggetto delle analisi dei Vigili del Fuoco. Ad aprire l'involucro un membro della segreteria

Questa mattina è stata recapitata al ministero del Lavoro una busta con una lettera di minacce, indirizzata al ministro Andrea Orlando, il cui contenuto ora è oggetto delle analisi dei Vigili del Fuoco intervenuti insieme agli agenti dell'ispettorato della Polizia di Stato del ministero e al personale sanitario del 118.

Orlando non era negli uffici del ministero. Nella busta era presente una sostanza. Ad aprirla un membro della segreteria che è stato preso in carico dal personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti, effettuate anche sul contenuto della busta.

"Voglio esprimere la mia piena e totale solidarietà al ministro del Lavoro Andrea Orlando, vittima di una lettera di minacce - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Questi attacchi, ormai quotidiani, a esponenti di ogni forza politica e a figure impegnate ogni giorno nella gestione della cosa pubblica sono del tutto inaccettabili, ancora di più in una fase complessa come quella che stiamo vivendo".

L'editore Massimiliano Monti e la redazione esprimono la loro solidarietà al ministro Orlando.