Il ministro Orlando (Pd): "Non basta il ponte ricostruito per dire che Genova sta rinascendo"

di Edoardo Cozza

Conferenza programmatica del Partito Democratrico oggi a Genova. Presente anche il Ministro del lavoro Andrea Orlando. "Proviamo a ricucire una città che si è strappata per le diseguaglianze, per i tanti giovani che se ne sono andati, una città che deve guardare al futuro e mi sembra che il Pd abbia trovato una strada convicente. Non basta dire che il ponte è stato ricostruito, servono energie, serve una classe dirigente e una continuità nelle politiche attive sul lavoro. Insomma non è un colpo fortunato o conseguenza di capacità realizzativa quello che risolve il tutto. Serve una continuità e una capacità di cambiamento profondo".