Milano, sostenibilità e innovazione: premiati i progetti d’eccellenza agli Impact Award

A Milano si è svolta la seconda edizione degli Impact Award, il riconoscimento dedicato ai progetti capaci di generare impatti concreti e misurabili in ambito ambientale e sociale. L’iniziativa è promossa dalla PoliMi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti.

La cerimonia si è tenuta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci alla presenza dei vertici di CDP e della rettrice del Politecnico di Milano.

I premi sono stati assegnati a sette realtà selezionate tra 20 finalisti da una giuria composta da esperti del mondo imprenditoriale, accademico, istituzionale e del terzo settore. Le categorie hanno valorizzato interventi che spaziano dall’efficienza energetica alla gestione delle risorse idriche, fino all’innovazione medica e alla cooperazione internazionale.

Tra i vincitori figurano la piemontese Simpro, premiata per uno stabilimento industriale quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, e Damiano Spa, impegnata nel miglioramento dell’efficienza idrica nella filiera della frutta secca. Riconoscimento anche a Esaote Spa per una tecnologia avanzata di risonanza magnetica applicata alla chirurgia del glioma cerebrale.

Nel settore delle infrastrutture è stata premiata E-Distribuzione per gli investimenti sulla resilienza climatica della rete elettrica. Nella pubblica amministrazione i premi sono andati ad ABC Napoli per una piattaforma contro le perdite idriche e ad ARCA Puglia Centrale per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. In ambito internazionale, infine, riconoscimento alla banca mongola XacBank per il sostegno a PMI, imprenditoria femminile e progetti green.

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