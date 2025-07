Milano-Serravalle: presentata a Carugate Est la prima stazione di rifornimento a idrogeno della Lombardia

È stata presentata a Carugate, lungo la tangenziale est di Milano, la prima stazione di rifornimento per l’idrogeno in Lombardia: un importante traguardo verso la realizzazione di una rete nazionale dedicata alla mobilità stradale a idrogeno.

L’impianto realizzato è il primo dei cinque interventi in corso di realizzazione e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, promuovendo l’utilizzo dell’idrogeno come alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali. Il progetto si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee per la decarbonizzazione e la transizione verso la neutralità climatica e rappresenta un contributo significativo verso un sistema di trasporti sempre più innovativo, efficiente e a basse emissioni.­

L’iniziativa è promossa da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. con l’obiettivo di avviare un modello di mobilità a idrogeno applicato al trasporto su gomma in Italia, a partire da uno snodo infrastrutturale chiave nel cuore della Lombardia.

L’introduzione dell’idrogeno in un percorso di transizione energetica rappresenta un ambito di sviluppo strategico per il Gruppo FNM, impegnato anche nel progetto H2iseO Hydrogen Valley in Val Camonica, dedicato al trasporto pubblico locale su ferro e gomma. Nell’ambito di H2iseO, entro il primo semestre del 2026, sarà avviato il servizio commerciale dei primi treni a idrogeno in Italia.

Gli aspetti progettuali e realizzativi della prima rete in Italia dedicata alla mobilità stradale e della stazione di Carugate Est in particolare sono stati illustrati oggi nel corso dell’evento di presentazione durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS Alessandro Morelli, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il Presidente di FNM Andrea Gibelli, il Consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, il Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Elio Catania, l’Amministratore Delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Ivo Cassetta, il Direttore Tecnico di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Giuseppe Colombo, il Direttore Strategia e Sviluppo di FNM Stefano Erba. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha inviato un contributo video.

Alla presentazione hanno partecipato inoltre importanti realtà del settore automotive attive nello sviluppo e nella produzione di veicoli a idrogeno. I presenti hanno avuto l’opportunità di approfondire temi legati al comparto, ai prodotti e alla filiera dell’idrogeno, e di osservare da vicino alcuni modelli di veicoli a idrogeno esposti dai principali marchi coinvolti: BMW Italia, Daimler Buses Italia, Hyundai, Rampini Carlo e Toyota Motor Italia.

“Con l’apertura della stazione a idrogeno di Carugate Est, situata in un’area strategica per il trasporto e la logistica- afferma il presidente di MISE Elio Catania -si favorisce il transito di veicoli a idrogeno lungo l’asse Europa-Genova, supportando la logistica verso Svizzera e Germania. L’iniziativa mira a incentivare l’adozione di veicoli a idrogeno, specialmente nel trasporto pubblico e nella logistica, contribuendo alla transizione verso una mobilità a zero emissioni e agli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto su gomma”.

