Ance Giovani: Edoardo Vernazza nominato presidente

È Edoardo Vernazza il nuovo presidente di Ance Giovani. L’imprenditore ligure, già vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati, che ha guidato l’organizzazione negli ultimi anni. Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 con la famiglia e attivo tra settore privato e appalti pubblici, Vernazza opera nel comparto delle costruzioni con una forte attenzione ai progetti innovativi, alla sostenibilità e all’economia circolare.

Con Vernazza, che manterrà la delega a tecnologia e innovazione, sono stati eletti i vicepresidenti: Alessandro Angelini (economico, fiscale e tributario), Paolo Beltrami (opere pubbliche), Davide Iannini (centro studi, formazione ed education), Orfeo Mazzitelli (relazioni industriali e affari sociali), Michele Mingori (edilizia e territorio), Claudio Ricci (transizione ecologica) e Raffaele Savarese (rapporti interni).

Tra le priorità del nuovo corso di Ance Giovani figura il contrasto al disagio abitativo, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Su questo tema sarà avviato un tavolo di lavoro interdisciplinare con l’obiettivo di incidere anche a livello europeo. Centrale, inoltre, la spinta su innovazione e sostenibilità, attraverso investimenti in intelligenza artificiale e competenze.

"Impegno, determinazione e spirito di servizio – ha dichiarato Vernazza – per fare di Ance Giovani un portatore di valori e innovazione in un settore che vive di persone e comunità. Lavoreremo in squadra per consolidare i risultati raggiunti e stimolare il confronto sulle nuove sfide dell’edilizia".

