Regione Liguria, al via le domande per voucher e borse di studio

Al fine di contrastare la dispersione scolastica, la Regione Liguria disciplina le borse di studio riferite al sistema nazionale di voucher, da erogarsi agli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado delsistema nazionale d’istruzione, residenti in Liguria nell’anno scolastico di riferimento.A partire dal 4 febbraio e fino al 31 marzo sarà possibile richiedere le borse di studio - voucher per l'anno scolastico 2025-2026. Un provvedimento che andrà incontro alle famiglie con un livello Isee non superiore a 15.748,78 euro.

La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026.

Le richieste di borsa di studio - voucher devono essere compilate e inoltrate con le modalità descritte nel bando, ed è necessaria la presentazione di una singola domanda per ogni figlio.

I soggetti che intendono partecipare al concorso per Borsa di studio - Voucher sono tenuti a compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito istituzionale

www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO)

compiendo le seguenti operazioni:

- accedere al banner “Domande borse di studio - Voucher a. s. 2025/2026 on line”;

- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;

- salvare le informazioni inserite e inoltrare la domanda.

Al termine della procedura informatica, il richiedente il beneficio, se la domanda è stata inoltrata correttamente, riceve una mail di conferma nella quale viene riportato il numero della pratica. Il richiedente il beneficio deve successivamente stampare o salvare in formato pdf la ricevuta della domanda che deve essere conservata.

Si precisa che non è necessario allegare l’attestazione ISEE 2026 nella procedura online in quanto ALiSEO preleva dalla banca dati INPS i parametri relativi all’ultima attestazione ISEE 2026 rilevata alla data di scadenza del presente bando e contenente il nominativo dello studente per il quale si richiede la borsa di studio.

Le borse di studio/voucher scuola della Regione Liguria sono contributi economici destinati a studenti residenti in Liguria (frequentanti scuole medie e superiori statali/paritarie o percorsi IeFP) per sostenere le spese scolastiche. I benefici coprono principalmente l'acquisto di libri di testo, soluzioni per mobilità e trasporto, e l'accesso a beni/servizi culturali. Tra le categorie che rientrano in questo beneficio rientrano il rimborso per i libri scolastici obbligatori, le s pese per la mobilità casa-scuola, le s pese per l'accesso a beni e servizi culturali. Il valore può variare, con un minimo di 150 euro fino a oltre 500 euro per studente, potendo arrivare in alcuni casi a quote più elevate a seconda del numero di beneficiari.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono inseriti in apposita graduatoria,

elaborata in base all’ordine crescente dell’indicatore I.S.E.E.

In caso di parità del valore I.S.E.E., viene riconosciuta la priorità per l’età maggiore del

ragazzo e, in caso di ulteriore parità, priorità per la maggiore classe frequentata.

La graduatoria delle Borse di studio – Voucher è gestita dall’Agenzia Ligure per gli

Studenti e l’Orientamento - ALiSEO per tutto il territorio regionale.

3

ALiSEO provvede all’istruttoria delle domande, alla verifica delle autocertificazioni

contenute nelle domande dei soggetti richiedenti il contributo, alla formulazione,

approvazione, trasmissione al Ministero dell’Istruzione della graduatoria, nonché alla

pubblicazione della stessa sul sito web www.aliseo.liguria.it.

Gli Istituti scolastici collaborano con ALiSEO in merito alla verifica dei dati anagrafici e

delle iscrizioni degli studenti richiedenti la borsa di studio-voucher e apportano eventuali

modifiche sulla piattaforma SIDI in caso di accertata difformità.

9. Accertamenti sulle domande presentate

ALiSEO provvede ad effettuare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il controllo a campione su

almeno il 5% delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti richiedenti la

borsa di studio, nonché ad attuare i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa

vigente.

In caso di accertamento i richiedenti la borsa di studio devono presentare entro i termini

previsti la documentazione richiesta da ALiSEO. La mancata presentazione della

documentazione comporta l’esclusione dalla borsa di studio.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge e comportano la decadenza

dal beneficio.

I beneficiari della borsa di studio-voucher devono conservare tutta la documentazione

attestante le spese sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo.

ALiSEO trasmette a Regione Liguria una relazione annuale sui controlli effettuati.

