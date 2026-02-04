Regione Liguria, al via le domande per voucher e borse di studio
di c.b.
Al fine di contrastare la dispersione scolastica, la Regione Liguria disciplina le borse di studio riferite al sistema nazionale di voucher, da erogarsi agli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado delsistema nazionale d’istruzione, residenti in Liguria nell’anno scolastico di riferimento.A partire dal 4 febbraio e fino al 31 marzo sarà possibile richiedere le borse di studio - voucher per l'anno scolastico 2025-2026. Un provvedimento che andrà incontro alle famiglie con un livello Isee non superiore a 15.748,78 euro.
La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026.
Le richieste di borsa di studio - voucher devono essere compilate e inoltrate con le modalità descritte nel bando, ed è necessaria la presentazione di una singola domanda per ogni figlio.
I soggetti che intendono partecipare al concorso per Borsa di studio - Voucher sono tenuti a compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito istituzionale
www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO)
compiendo le seguenti operazioni:
- accedere al banner “Domande borse di studio - Voucher a. s. 2025/2026 on line”;
- compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti;
- salvare le informazioni inserite e inoltrare la domanda.
Al termine della procedura informatica, il richiedente il beneficio, se la domanda è stata inoltrata correttamente, riceve una mail di conferma nella quale viene riportato il numero della pratica. Il richiedente il beneficio deve successivamente stampare o salvare in formato pdf la ricevuta della domanda che deve essere conservata.
Si precisa che non è necessario allegare l’attestazione ISEE 2026 nella procedura online in quanto ALiSEO preleva dalla banca dati INPS i parametri relativi all’ultima attestazione ISEE 2026 rilevata alla data di scadenza del presente bando e contenente il nominativo dello studente per il quale si richiede la borsa di studio.
elaborata in base all’ordine crescente dell’indicatore I.S.E.E.
In caso di parità del valore I.S.E.E., viene riconosciuta la priorità per l’età maggiore del
ragazzo e, in caso di ulteriore parità, priorità per la maggiore classe frequentata.
La graduatoria delle Borse di studio – Voucher è gestita dall’Agenzia Ligure per gli
Studenti e l’Orientamento - ALiSEO per tutto il territorio regionale.
3
ALiSEO provvede all’istruttoria delle domande, alla verifica delle autocertificazioni
contenute nelle domande dei soggetti richiedenti il contributo, alla formulazione,
approvazione, trasmissione al Ministero dell’Istruzione della graduatoria, nonché alla
pubblicazione della stessa sul sito web www.aliseo.liguria.it.
Gli Istituti scolastici collaborano con ALiSEO in merito alla verifica dei dati anagrafici e
delle iscrizioni degli studenti richiedenti la borsa di studio-voucher e apportano eventuali
modifiche sulla piattaforma SIDI in caso di accertata difformità.
9. Accertamenti sulle domande presentate
ALiSEO provvede ad effettuare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il controllo a campione su
almeno il 5% delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti richiedenti la
borsa di studio, nonché ad attuare i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
In caso di accertamento i richiedenti la borsa di studio devono presentare entro i termini
previsti la documentazione richiesta da ALiSEO. La mancata presentazione della
documentazione comporta l’esclusione dalla borsa di studio.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge e comportano la decadenza
dal beneficio.
I beneficiari della borsa di studio-voucher devono conservare tutta la documentazione
attestante le spese sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo.
ALiSEO trasmette a Regione Liguria una relazione annuale sui controlli effettuati.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Allo studio le "zone 30", limiti di velocità per salvaguardare i pedoni. Ma l'idea viene da lontano
04/02/2026
di Claudio Baffico
Nasce FenImprese Genova, nuova sede per dare voce alle PMI liguri. Maresca: "Genova motore della blue economy"
04/02/2026
di Carlotta Nicoletti