Pegli riparte dal mare: entro giugno i lavori per il nuovo porticciolo

Sotto una pioggia battente, in via Zaccaria a Pegli, prende forma uno dei progetti più attesi del quartiere: la riqualificazione del Porticciolo di Pegli Lido. Un’opera ferma da oltre vent’anni che ora vede finalmente la luce, come conferma Alessio Boni, vicepresidente del Municipio e assessore allo sviluppo economico.

"Finalmente, spiega Boni, si arriva alla conclusione di un progetto che restituirà vita a un quartiere che, dalla costruzione del porto alla fine degli anni Settanta, ha subito un progressivo impoverimento dei servizi e del tessuto commerciale".

L’avvio dei lavori è previsto per giugno, con una durata stimata di circa due anni e conclusione entro la fine del 2028. L’intervento riguarderà la riqualificazione dell’intera fascia costiera, con la realizzazione di nuovi moli per 630 posti barca e circa 240 posti auto, attualmente legati alle concessioni nautiche. Comune e Municipio stanno lavorando affinché una parte dei parcheggi possa essere destinata anche a uso pubblico, almeno in occasione di eventi o particolari necessità.

Il nuovo porticciolo occuperà l’area già esistente, ma con un ampliamento degli spazi a mare. Accanto ai moli nascerà una nuova passeggiata che collegherà la passeggiata di Pegli alla fascia di rispetto di Pra’, inserendosi in un progetto più ampio immaginato fin dagli anni Duemila: una continuità pedonale costiera da Savona fino a Pegli. Restano ancora scoperti alcuni tratti, come quello di Palmaro, per il quale è comunque avviato un percorso di riqualificazione.

Per ridurre l’impatto sui diportisti, i lavori saranno suddivisi in due lotti: le barche verranno spostate progressivamente da un molo all’altro, garantendo il mantenimento dei posti già esistenti e l’ampliamento complessivo a fine opera.

Dal punto di vista tecnico, i lavori partiranno dalla zona di Ponente, dalla fascia di rispetto, per poi avanzare verso Levante fino a via Zaccaria. Le barche saranno sistemate secondo una nuova geometria, in file parallele alla linea di costa, con la realizzazione di un molo di contenimento nella parte più esposta.

Ma il porticciolo è solo un tassello di una visione più ampia. "La vera partita, sottolinea Boni, è la stazione metropolitana di Pegli Lido. Un’opera essenziale per ridare valore al quartiere, alle abitazioni e alla qualità della vita dei residenti". Un quartiere che un tempo vantava numerosi negozi di prossimità e che oggi fatica a mantenere i servizi essenziali.

L’investimento complessivo dell’opera si aggira tra i 26 e i 28 milioni di euro, interamente privati. Il rischio, secondo il Municipio, è che il nuovo porticciolo resti scollegato dal tessuto sociale del quartiere. Per questo si lavora su collegamenti, accessibilità e integrazione urbana.

