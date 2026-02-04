Nasce FenImprese Genova, nuova sede per dare voce alle PMI liguri. Maresca: "Genova motore della blue economy"

FenImprese ha aperto ufficialmente una sede a Genova con l’assemblea costituente che si è svolta all’Hotel Bristol, segnando un nuovo passo nel radicamento dell’associazione datoriale in Liguria e nel sostegno alle piccole e medie imprese del territorio.

Assemblea costituente – Nel corso dell’incontro sono stati eletti gli organi dirigenti della nuova realtà territoriale: Francesco Maresca è stato nominato presidente, Mauro Battaglino vicepresidente e Gianni Lanza direttore. Una squadra chiamata a guidare l’avvio operativo della sede genovese.

FenImprese – L’associazione, presente con 65 sedi in tutta Italia, rappresenta le PMI e partecipa ai principali tavoli nazionali di confronto economico e istituzionale, oltre a sedere al CNEL. Con l’apertura di Genova rafforza la propria presenza nel Nord-Ovest.

Blue economy – «Sono orgoglioso di rappresentare nella nostra città questa grandissima realtà che sta crescendo di anno in anno su tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Maresca –. Genova, soprattutto nella blue economy, rappresenta un traino economico per il Paese che sarà difeso e valorizzato grazie a FenImprese e al lavoro che faremo con la rete di professionisti e imprenditori che stiamo creando».

Asse Piemonte-Liguria – Battaglino ha sottolineato la dimensione interregionale del progetto: «Piemonte e Liguria sono un’unica regione economica. Le professionalità liguri e piemontesi rappresentano l’eccellenza in Italia. Siamo già al tavolo della Zona Logistica Semplificata di Regione Liguria e apriremo presto sportelli dedicati alle aziende sul tema della logistica».

Presenze istituzionali – All’evento hanno partecipato il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso e i vertici dell’associazione. In rappresentanza della Regione Liguria erano presenti l’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana, la vicepresidente Simona Ferro e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Balleari. Per il Comune di Genova ha portato i saluti l’assessore ai Trasporti Emilio Robotti.

Prospettive – L’avvio di FenImprese Genova punta a rafforzare il dialogo tra imprese, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di favorire crescita economica e occupazionale nell’area genovese e nell’intero Nord-Ovest

