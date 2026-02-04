Risanamento Amt: giovedì possibili novità

"Domani sarà uno snodo importante per il risanamento di Amt". Così il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile dopo un faccia a faccia di alcuni minuti con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine di un incontro pubblico a Palazzo Tursi interviene sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico genovese.

"Le ore del mio lavoro sono dedicate per tre quarti ad Amt - ammette il vicesindaco -. C'è un percorso che sta andando avanti ormai da settimane, i colloqui con la Regione ma anche con la Città metropolitana e l'azienda sono quotidiani, siamo fiduciosi che ogni giorno si faccia un passo avanti, in particolare domani avremo un incontro molto importante con l'esperto per risolvere la crisi nominato dalla Camera di Commercio, il commercialista Giovanni Mottura, e siamo convinti che possa essere uno snodo importante per arrivare al risanamento di Amt".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.