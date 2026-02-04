Vigili del Fuoco: presentata mozione per distaccamento a Quarto

I Consiglieri del Gruppo Noi Moderati Orgoglio Genova, primo firmatario Lorenzo Pellerano, hanno presentato in Consiglio Comunale una mozione che impegna la Sindaca e la Giunta ad avviare le opportune verifiche istituzionali sull’utilità e sulla fattibilità della realizzazione di un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco nel quartiere di Quarto, quale presidio strategico per il rafforzamento della sicurezza nel Levante genovese.

La proposta nasce dal territorio, in particolare dall’iniziativa del Consigliere Giuseppe Rappa del gruppo di Noi Moderati - Orgoglio Genova nel Municipio IX Levante, per rispondere ad un’esigenza di sicurezza per il Levante genovese e non solo.

Rappa e Pellerano dichiarano: “Il tema è la rapidità dei soccorsi nei casi di emergenza. Attualmente, tra i distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Via Piacenza a Genova e quello di Rapallo non sono presenti altri presìdi sul territorio, con conseguenti tempi di percorrenza che possono risultare determinanti in caso di emergenze localizzate nel Levante di Genova, ma anche per i Comuni vicini fino a Recco. Quarto, per posizione geografica e disponibilità potenziale di spazi idonei, si configura come un punto strategico per realizzare un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Sono evidenti i limiti di percorrenza e il traffico che già normalmente interessano le arterie della viabilità cittadina verso Levante, l’Aurelia – a maggior ragione in estate - e le strade collinari. Basta pensare alle direttrici verso san Desiderio, Apparizione e sant’Ilario, ma anche le alture di Bogliasco, Pieve, Sori, Recco.

Il quadro è ulteriormente aggravato dai lavori di adeguamento antincendio sull’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Genova e Rapallo, infrastruttura a due corsie priva di corsia di emergenza, con numerosi viadotti e gallerie. In caso di lavori ed emergenze è accaduto molte volte negli ultimi anni che l’autostrada sia stata chiusa ed il traffico dirottato sulla viabilità ordinaria, con inevitabile congestione.

Questo quadro non può che peggiorare in ragione delle criticità emerse sugli impalcati di Corso Europa, con probabili ulteriori limitazioni alla circolazione. La tempestività ed efficacia dei soccorsi è messa a rischio.

