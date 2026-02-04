Genova, un parco per l'Ecuador. La proposta del consigliere Mascia

Una mozione per impegnare la Sindaca di Genova Silvia Salis e la sua Giunta ad intitolare un parco alla Repubblica dell'Ecuador, avviando quanto prima "una collaborazione con il Consolato Generale dell’Ecuador in merito all’approfondimento di ogni aspetto di tale progetto" e alla sua "localizzazione, realizzazione e intitolazione".

L'iniziativa, lanciata dal Capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, verrà quanto prima sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale e nelle intenzioni del proponente ne verrà chiesta la condivisione e sottoscrizione a tutti i gruppi consiliari presenti in Sala Rossa, a prescindere dall'orientamento e dall'appartenenza politica.

"La comunità ecuadoriana a Genova rappresenta circa 12 mila persone, anzi quasi 50.000 se si considerano i cittadini italiani di origine ecuadoriana che non vengono conteggiati negli studi statistici ma continuano a fruire dei servizi resi dalla Rappresentanza consolare genovese" spiega l'Avvocato Mascia, che è stato Assessore a Urbanistica, Sviluppo Economico, Lavoro, Relazioni Sindacali e Demanio Marittimo della Giunta bis del Sindaco Marco Bucci "il suo punto di forza però è non solo e non tanto nei numeri quanto nei valori di affidabilità, gentilezza, laboriosità e solidarietà di cui si fa portatrice e testimone nella vita quotidiana di tutti noi: ogni genovese sperimenta queste doti ogni qual volta entra in contatto con chi vanta origini ecuadoriane".

"Le ecuadoriane e gli ecuadoriani genovesi, anche grazie all'impegno proattivo del Console Generale dell'Ecuador a Genova Oscar F. Izquierdo Arboleda" spiega Mascia, che è Segretario metropolitano del partito guidato dal vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani "sono attivamente coinvolti in iniziative legate alla migliore integrazione ed inclusione della Comunità Ecuadoriana Genovese nelle dinamiche socio-economiche della nostra Città. La seconda edizione del Festival del Migrante e la Famiglia Ecuatoriana al Palatecknoship della Fiumara, cui sono stato invitato ed ho avuto l'onore di partecipare anche con il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa, dimostra nei fatti che non è un sogno ma è già una realtà tangibile a Genova l’integrazione della comunità ecuadoriana nel tessuto sociale cittadino, con un ormai consolidato e reciproco rapporto di rispetto e valorizzazione delle relative culture e tradizioni. Basti pensare che a Quito in Ecuador già dal 1858 è presente un Parque Italia dedicato al nostro Paese".

"Anche per questo sarebbe un giusto e bel riconoscimento" conclude il Capogruppo azzurro genovese Mascia "inaugurare a Genova un parco denominato 'Repubblica dell’Ecuador', volto ad ospitare non solo eventi e manifestazioni civiche e protocollari ma anche cerimonie di rilevanza istituzionale come la Festa Nazionale e l’omaggio alla Bandiera della Repubblica dell'Ecuador".

