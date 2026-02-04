Genova: completata la posa di 1000 km di cavi sottomarini "Unitirreno"

È stato presentato oggi a Genova il sistema di cavi sottomarini Unitirreno, un’infrastruttura digitale strategica che collega la Sicilia alla Liguria, passando per Roma-Fiumicino e Olbia. L’opera, costata 80 milioni di euro e durata tre anni, prevede oltre 1.000 chilometri di cavi e apre la strada a un ruolo centrale della città nel Mediterraneo e in Africa.

Secondo l’amministratore delegato di Unitirreno, Renato Brunetti, si tratta di “un ponte fondamentale per il Medio Oriente e per i cavi internazionali che attraversano lo stretto di Sicilia”. L’infrastruttura è progettata per durare trent’anni e ha una capacità di circa 600 terabit, con il primo sistema open a 24 coppie di fibre ottiche operative al mondo, garantendo 26 Tbps per coppia di fibre, per un totale di 624 Tbps.

Brunetti ha sottolineato l’importanza strategica di Genova: “Marsiglia concentra la maggior parte dei cavi, ma un incidente lì potrebbe fermare Internet in tutta Europa. Serve un bilanciamento: Genova è la città perfetta”.

Per il vicesindaco Alessandro Terrile, il progetto rappresenta anche una grande opportunità economica: “La città può diventare non solo landing station di cavi sottomarini, ma vero snodo dell’economia dei dati, attrarre datacenter e nuovi investimenti”.

Anche aziende come Fastweb + Vodafone beneficeranno dell’infrastruttura: secondo il CEO Walter Renna, “nell’era dell’IA la vera infrastruttura critica sono i dati. I cavi sottomarini sono fondamentali per la resilienza digitale dell’Italia. Abbiamo investito circa 17 milioni per rafforzare Genova come hub dei dati”.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha parlato di “grande opportunità di sviluppo”: “Genova può diventare il porto dati dell’Italia e punto di riferimento nel Mediterraneo e in Europa per nuove infrastrutture digitali. La competitività passa dalla connettività, dai dati, dalle reti e dalla capacità di creare sviluppo economico e occupazione”.

