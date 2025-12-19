Capodanno in Liguria: 29 eventi tra musica e spettacoli per accogliere il nuovo anno

La Regione Liguria lancia “Capodanno 2026 – La Mia Liguria”, un calendario di 29 eventi tra concerti, spettacoli pirotecnici e dj set pensati per celebrare l’arrivo del nuovo anno e valorizzare l’identità del territorio, le sue eccellenze e la capacità di attrazione turistica.

"Passare il Capodanno in Liguria è ormai un must – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – e anche quest’anno le nostre piazze offriranno un’esperienza indimenticabile. Sarà un Capodanno diffuso, con eventi che richiameranno migliaia di turisti: le presenze alberghiere sono già avviate verso il tutto esaurito".

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di promozione dei grandi eventi come motore di sviluppo economico, turistico e culturale, con il coinvolgimento diretto dei Comuni e delle realtà locali per garantire ricadute durature su tutto il territorio.

"Con Regione abbiamo condiviso la necessità di coordinare il Capodanno ligure come espressione corale delle comunità locali – spiega la vicepresidente di Anci Liguria Elisa Di Padova – creando una meta ideale per il turismo di breve periodo: borghi e città accoglieranno i visitatori non solo la notte del 31, ma per tutte le festività".

Durante la presentazione è stata annunciata anche una campagna di comunicazione rivolta ai mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia, per incentivare i flussi turistici nel periodo natalizio e di fine anno.

