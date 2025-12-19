Genova, i bimbi delle scuole di Marassi cantano in piazza
di Carlotta Nicoletti
A Telenord intervengono in studio la vicepreside Rosalba Tilocca e, in collegamento, la maestra Sara Valisnieri
Natale si avvicina e a Genova i bimbi delle scuole di Marassi cantano in piazza, nel grande spazio ricavato dalla rigenerazione del mercato generale ortofrutticolo dismesso di corso Sardegna. A Telenord intervengono in studio la vicepreside Rosalba Tilocca e, in collegamento con Carlotta Nicoletti, la maestra della scuola primaria Sara Valisnieri, per descrivere l'iniziativa di un giorno di festa prenatalizia.
