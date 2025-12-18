Genova: aeroporto da record, superati i passeggeri del 2019

Nuovo traguardo storico per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, protagonista di una fase di forte rilancio. Lo scalo ha superato il record di 1.537.044 passeggeri movimentati, già raggiunto nel 2019, centrando l’obiettivo con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dal piano industriale approvato dagli azionisti nel settembre 2024.

Il risultato è frutto dell’ampliamento dell’offerta di voli, con quattro nuovi collegamenti avviati nel corso dell’anno – Varsavia, Cracovia e Budapest con Wizz Air e Madrid con Volotea – e dell’aumento delle frequenze su diverse rotte strategiche, tra cui Tirana, Parigi Orly, Barcellona e Monaco di Baviera. A contribuire in modo significativo è stata anche la ripartenza dei charter crocieristici, resa possibile dalla collaborazione con Costa Crociere e TUI, che ha portato quasi 30 mila passeggeri in sette mesi.

Il superamento del record è stato celebrato nella nuova ala est dell’aeroporto con la consegna simbolica di una carta d’imbarco celebrativa e di due biglietti aerei di andata e ritorno a una coppia di passeggeri in partenza con Air Dolomiti, via Monaco di Baviera, con destinazione finale Boston.

"Il raggiungimento di questo risultato è la conseguenza dell’ottimo lavoro di squadra svolto da tutto il personale dell’Aeroporto di Genova", ha dichiarato il presidente Enrico Musso, sottolineando come il record non rappresenti un punto di arrivo, ma una nuova tappa nel percorso di rilancio dello scalo. "Continueremo a lavorare per aumentare l’attrattività del Colombo, ampliando le destinazioni e migliorando i servizi per i viaggiatori".

Attualmente il Genova City Airport opera 26 rotte con 9 compagnie aeree, collegando il capoluogo ligure a 23 destinazioni in 12 Paesi europei. L’obiettivo resta quello di rafforzare ulteriormente il network e consolidare il ruolo dell’aeroporto come porta d’accesso alla Liguria, sia per il turismo sia per i viaggi di lavoro, oltre che come punto di partenza per chi sceglie di volare da Genova verso l’Italia e l’estero.

