Genova, l'abbandono di via delle Genziane a Quarto alta

A Telenord ci concentriamo oggi sulla situazione di Quarto Alta, in particolare via delle Genziane, evidenziando una condizione di abbandono urbano e isolamento sociale che colpisce soprattutto anziani e giovani.

In studio, per approfondire il tema, è presente Marco del Cielo, capogruppo Vince Genova, municipio Levante.

I dati Istat mostrano come Genova sia tra le città più colpite dalla solitudine, con oltre il 50% delle famiglie mononucleo e una forte incidenza di anziani che vivono soli.

Alla desertificazione commerciale – con la scomparsa dei negozi di vicinato – si aggiungono difficoltà quotidiane, carenza di servizi, degrado e atti vandalici, aggravati dalla limitata possibilità di intervento del Municipio per questioni di competenze tra Comune, Arte e altri enti. La rimozione dei cestini urbani è stata vissuta dai residenti come un simbolo di ulteriore abbandono.

Accanto al degrado visibile emerge quello “invisibile”, fatto di solitudine, disagio psicologico e isolamento, che coinvolge anche i giovani, compresi fenomeni come il ritiro sociale. I rappresentanti del Municipio sottolineano l’importanza di centri civici, associazioni del terzo settore, attività sportive e di aggregazione come strumenti fondamentali per ricostruire legami sociali.

Tra le proposte avanzate ci sono: il potenziamento della rete sociale territoriale, il coinvolgimento del volontariato, attività motorie e ricreative per la terza età e la possibile creazione di una Pro Loco di quartiere, con l’obiettivo di favorire socializzazione, presidio del territorio e valorizzazione della comunità locale.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.