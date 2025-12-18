Piazze che rinascono: sport, verde e cultura nei vicoli

Ci concentriamo sulla riqualificazione del centro storico di Genova, con un focus su Piazza delle Marinelle, Piazza delle Monachette e Piazza Macellari, recentemente restituite alla cittadinanza dopo un intervento di restyling finanziato con fondi PINQuA e portato a termine dall’attuale amministrazione in collaborazione con il Municipio Centro-Est.

La presidente del Municipio, Simona Cosso, sottolinea come la riqualificazione non sia solo urbanistica ma soprattutto sociale e partecipata, grazie al coinvolgimento di associazioni, cittadini, scuole e realtà del territorio, in un contesto complesso ma ricco come il centro storico. L’obiettivo è creare spazi vissuti, capaci di generare socialità, nuovi flussi di persone e una risposta integrata ai problemi di degrado e sicurezza.

Anche la sindaca Silvia Salis e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante evidenziano la necessità di un approccio multidisciplinare, che integri riqualificazione urbana, servizi, cultura, sport e interventi sociosanitari per contrastare fenomeni come tossicodipendenza e marginalità. Le piazze diventano così luoghi attrattivi per tutta la città, non solo per i residenti.

I progetti prevedono aree gioco per bambini, spazi per eventi culturali e zone fitness, con un investimento complessivo di circa 970 mila euro, e si inseriscono in una strategia più ampia che comprende altri interventi nel centro storico, finanziati anche dal PNRR. Centrale è il modello di coprogettazione e gestione condivisa degli spazi, promosso dal Comune, per garantire cura, vivibilità e continuità nel tempo.

Il lavoro di riqualificazione è ancora in corso e coinvolgerà anche altre piazze e quartieri del Municipio Centro-Est, con l’obiettivo di restituire luce, colore, socialità e senso di comunità a una delle aree più delicate e identitarie della città.

