Vita a sirene spiegate: un giorno in ambulanza con la Croce Bianca Genovese

A Ligure Live è ospite Federico Ursi, responsabile comunicazione della Croce Bianca Genovese, che racconta l’attività dell’associazione, impegnata dal 1905 su numerosi fronti: emergenza sanitaria, trasporti sanitari e sociali, assistenza ai migranti, telesoccorso e formazione nelle scuole. Nel 2025 la Croce Bianca celebra i 120 anni di attività.

Dal servizio a bordo di un’ambulanza, realizzato dall’inviato Luca Pandimiglio, emerge il lavoro quotidiano dei volontari, le difficoltà legate al territorio, alla sicurezza stradale e alla carenza di volontari dopo il Covid, ma anche la grande umanità e professionalità nel soccorso.

Ursi lancia un appello per il reclutamento, sottolineando che esistono molti ruoli diversi, anche non operativi, e che la formazione è garantita.

Infine viene presentato il nuovo progetto solidale natalizio “Due Desideri in Croce”, pensato per realizzare i desideri di pazienti gravemente malati grazie alle donazioni. Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’associazione alla persona e alla dimensione umana dell’assistenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.