In migliaia a Camogli per la Stella Maris: spiaggia piena per la posa dei lumini

Migliaia di persone a Camogli per le celebrazioni della Stella Maris, andata in scena ieri sera sull'iconica spiaggia: clou della manifestazione è stata la processione marina per Punta Chiappa con le barche pavesate e il Dragun in versione Bucintoro. In serata l’apoteosi con la posa dei lumini.

Soddisfazione da parte del sindaco di Camogli Giovanni Anelli:"Complimenti a chi si è adoperato per la riuscita della Stella Maris. A chi è stato presente attivamente in fase di preparazione, che richiede impegno e cura, e nel fine settimana in particolare. Momenti da ricordare – ha sottolineato il sindaco Anelli -. Siamo orgogliosi del nostro patrimonio storico, della ricchezza delle nostre tradizioni e di vedere così tanta gente insieme a noi. Grazie a tutti da parte dell’Amministrazione. Grazie alle forze dell’ordine, carabinieri, polizia municipale, Capitaneria di porto, alle associazioni, a chi ha collaborato all’intera macchina organizzativa. Appuntamento all’anno prossimo.

L'evento

Al mattino la processione di barche pavesate, accompagnata dai motivi suonati dalla Scuola Musicale Banda Città di Camogli, ha raggiunto Punta Chiappa, dove, sullo scoglio con il mosaico della Stella Maris, don Danilo Dellepiane e don Davide Casanova hanno celebrato la messa; si è unito ai fedeli il gruppo proveniente da San Nicolò con il quadro della Vergine.

In serata Camogli ha accolto migliaia di persone che hanno voluto celebrare la ricorrenza della prima domenica d’agosto insieme ai camogliesi.

Successo straordinario per tutti gli eventi organizzati in città, con la “regia” dell’Amministrazione comunale, dal mercatino a tema, ai concerti e al gruppo U Dragun, con lo sciabecco galea protagonista, come di consueto, nelle fasi clou della festa.

Spiaggia gremita, dal tramonto, per la posa dei lumini in mare, un rito che intreccia fede e tradizione e crea un’atmosfera magica e irreale.

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