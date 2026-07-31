Bonora a Telenord: "Centro storico prodotto di serie continua di mutamenti ininterrotti"

Ferdinando Bonora, storico e divulgatore, racconta le fasi e l'evoluzione del centro storico, riavvolgendo il nastro a molti decenni indietro, e riassumendo le date principali che hanno consentito di arrivare alla quotidianità dei giorni nostri. Da qui si possono intravedere le cause delle problematiche con cui siamo costretti a fare i conti, con fragilità e debolezze che portano poi a cadere nella rete dello spaccio e della microcriminalità. Il punto di partenza per una convivenza civile e proficua potrebbe basarsi su una maggiore conoscenza e integrazione tra culture, lasciando da parte lo scetticismo e puntando soprattutto su quanto possa unire.

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