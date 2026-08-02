GOG, Notturni en plein air, il 6 agosto a Palazzo Ducale il recital di Dmitry Yudin: un viaggio tra Bach, Poulenc, Griffes e Liszt

Prosegue la dodicesima edizione dei Notturni en plein air, la rassegna estiva dedicata al pianoforte promossa da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e dalla GOG – Giovine Orchestra Genovese. Giovedì 6 agosto, alle ore 21, il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale ospiterà il terzo appuntamento del ciclo con il recital del pianista Dmitry Yudin, giovane talento della scena internazionale.

Dopo il concerto inaugurale di Beatrice ed Eleonora Dallagnese e il recital di Sandro De Palma, la rassegna prosegue con un programma che attraversa epoche e linguaggi diversi, costruendo un percorso musicale tra paesaggi, immagini e forme di danza. Un itinerario che parte da Johann Sebastian Bach e arriva al Novecento di Francis Poulenc e Charles Griffes, fino alle suggestioni italiane di Franz Liszt.

La serata si aprirà con la monumentale Ciaccona dalla Partita n. 2 per violino solo BWV 1004 di Bach nella celebre trascrizione pianistica di Ferruccio Busoni, che esalta la ricchezza timbrica e la forza architettonica del capolavoro bachiano.

Seguirà Napoli, Suite FP 40 di Francis Poulenc, articolata nei tre movimenti Barcarolle, Nocturne e Caprice italien, nei quali si alternano lirismo, atmosfere notturne e vivacità ritmica.

Il programma proseguirà con Roman Sketches op. 7 di Charles Griffes, quattro quadri musicali – The White Peacock, Nightfall, The Fountain of the Acqua Paola e Clouds – che evocano paesaggi, suggestioni visive e atmosfere sospese, con un esplicito omaggio alla città di Roma.

A chiudere il concerto saranno tre pagine tratte dalle Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie di Franz Liszt: Sposalizio, Il penseroso e Canzonetta del Salvator Rosa, tre visioni dell'Italia tradotte in una scrittura pianistica di straordinaria intensità espressiva.

Classe emergente del concertismo internazionale, Dmitry Yudin ha iniziato gli studi alla Gnessins School of Music di Mosca con Lydia Grigoryeva ed è vincitore di numerosi concorsi internazionali. Nel 2024 ha conquistato il Secondo Premio ex aequo al Concours Géza Anda di Zurigo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti pianistici a livello mondiale. Si è esibito in recital e come solista con orchestra in Russia e all'estero, collaborando, tra gli altri, con la Moscow Virtuosi Orchestra diretta da Vladimir Spivakov.

La dodicesima edizione dei Notturni en plein air si concluderà il 13 agosto con il recital di Dario Bonuccelli, che presenterà anche la sua Danza Notturna in prima esecuzione assoluta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.