Michele Budetta è il nuovo CEO di RINA Consulting, guiderà la crescita internazionale del gruppo

Cambio ai vertici per RINA Consulting: Michele Budetta è stato nominato nuovo Amministratore Delegato della società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA. Il manager subentra ad Alberto Cavaggioni in un momento di forte espansione per la società, che oggi rappresenta il 56% del fatturato complessivo del gruppo.

Il profilo – Esperienza internazionale

Budetta, laureato in Economia all’Università Parthenope di Napoli e con un dottorato in Economia Internazionale alla Cattolica di Milano, ha maturato esperienze in realtà di primo piano come OMC-WTO, Ansaldo Energia, Finmeccanica, AnsaldoBreda e Hitachi Rail, dove ha ricoperto l’incarico di Executive Director.

Le sfide – Espansione e innovazione

La nomina arriva in una fase di crescita per RINA Consulting, che conta oltre 3.200 professionisti e ha chiuso l’ultimo anno con un +15% nei ricavi. “L’esperienza e la visione di Budetta saranno un valore aggiunto – ha dichiarato Carlo Luzzatto, CEO di RINA – soprattutto nelle aree chiave del nostro piano strategico, come transizione energetica, aerospazio e underwater”.

L’insediamento – Valorizzare il capitale umano

Budetta ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: “Inizio questo percorso con grande motivazione. Le competenze e il know-how del team sono il vero punto di forza del gruppo, e su questi elementi costruiremo la crescita futura”.

