Metropolitana Genova, Mit conferma: "Nessun taglio ai fondi". Lega: “Servono tempi certi e capacità amministrativa”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce la situazione relativa ai finanziamenti per la metropolitana di Genova, su cui è stato lanciato allarme (leggi qui), spiegando che l’applicazione delle nuove disposizioni del Fondo infrastrutture ha comportato l’adeguamento dei criteri di utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo il Mit, i finanziamenti non possono restare assegnati in assenza del raggiungimento dell’“obbligazione giuridicamente vincolante” (OGV) entro i termini previsti, cioè il momento in cui l’amministrazione assume un impegno definitivo, generalmente attraverso un contratto d’appalto o una convenzione.

Il dicastero sottolinea comunque che l’intervento relativo alla metropolitana genovese non è stato escluso dal finanziamento: il progetto potrà infatti essere ripresentato nei prossimi riparti annuali del Fondo, con eventuali aggiornamenti del quadro economico e della documentazione progettuale. Il Ministero ha inoltre confermato la disponibilità a valutare nuovamente la richiesta nell’ambito delle procedure ordinarie di programmazione delle risorse.

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo della Lega in Consiglio comunale a Genova, che respinge l’ipotesi di un “taglio” dei fondi e punta il dito contro l’amministrazione comunale. “Sorprende vedere come, anche di fronte a norme tecniche chiare e uguali per tutti, qualcuno scelga ancora una volta la strada della polemica anziché quella della responsabilità istituzionale”, si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare.

Secondo la Lega, il Comune avrebbe ora la possibilità di ripresentare l’istanza al Mit nei prossimi riparti annuali del Fondo, aggiornando il quadro economico e richiedendo la copertura complessiva dell’intervento. “Se l’amministrazione comunale saprà integrare le risorse necessarie e adeguarsi rapidamente alle nuove procedure, il progetto sarà considerato prioritario”, prosegue la nota.

Il gruppo consiliare conclude invitando a evitare “campagne vittimistiche” e chiedendo “serietà amministrativa, capacità di programmazione e dialogo costante con le istituzioni nazionali” per portare avanti le infrastrutture strategiche della città.

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