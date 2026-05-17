Colorata Cena, Salis: "Chi dice che c'è qualcosa di più importante dei diritti fa solo populismo"

"Sono felicissima di aver partecipato alla Colorata Cena in piazza de Ferrari, con un posto al tavolo rosso insieme ad assessore e assessori e tante cittadine e cittadini. È stato uno spettacolo incredibile, che quest’anno il Comune di Genova ha sostenuto con il suo patrocinio. Trovo ancora più incredibile che per anni non sia successo. Sono orgogliosa di essere sindaca di Genova e di vedere questa città meravigliosa che condivide una serata di gioia e di unità.