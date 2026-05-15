Politica

Salis a Telenord: "In Vallescrivia migliorata la raccolta dei rifiuti, dobbiamo lavorare sulle criticità del trasporto"

di Gilberto Volpara

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"Le priorità dei sindaci della Vallescrivia sono comuni a tutti: le strade, il trasporto pubblico e poi quella che è la raccolta dei rifiuti. Devo dire che sulle strade dobbiamo lavorare molto perché ci sono criticità soprattutto legate alla velocità in alcune tratte e per quanto riguarda la raccolta devo dire che hanno riscontrato soddisfazione perché il servizio ultimamente è migliorato, di questo siamo contenti e su AMT sappiamo quali sono le criticità. Ovviamente l'amministrazione sia di Genova che di città metropolitana farà una differenziazione tra chi si serve solo di gomma e chi ha accesso anche al ferro, quindi nella riorganizzazione di AMT che come vedete è in atto faremo molta attenzione a quelle che sono le necessità di tutti i territori legati ai mezzi di trasporto che hanno a disposizione".

Lo ha detto Silvia Salis a Telenord, nelle vesti di sindaca metropolitana, durante la visita nei Comuni della Vallescrivia.

 

 

 

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