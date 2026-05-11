Genova ricorda Paolo Rossi, padre costituente ed europeista: incontro alla Biblioteca Universitaria

Un omaggio a Paolo Rossi, protagonista della vita istituzionale italiana del Novecento e convinto sostenitore dell’idea europea. Mercoledì 13 maggio alle ore 17, alla Biblioteca Universitaria di Genova in via Balbi 40, si terrà un incontro dedicato alla figura del giurista e politico nell’ambito della presentazione del libro di Salvatore Vento “La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento”, pubblicato da Erga Edizioni.

Paolo Rossi (1900-1985) fu tra i padri costituenti della Repubblica italiana e fece parte del ristretto gruppo dei 18 incaricati di coordinare la stesura della Costituzione approvata nel dicembre del 1947. Nel corso della sua carriera politica venne eletto deputato per quattro legislature, ricoprì l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione e successivamente quello di Presidente della Corte costituzionale dal 1975 al 1979.

Figura di spicco dell’europeismo italiano, Rossi fu anche presidente del Movimento Europeo e membro della delegazione italiana alle Nazioni Unite. Durante l’incontro saranno ricordate anche le sue riflessioni sull’universalità della cultura europea e sulla necessità di una difesa comune, unite all’auspicio di un processo mondiale di disarmo effettivo e controllato, temi considerati ancora oggi di grande attualità.

All’appuntamento, promosso dal Movimento Federalista Europeo (Mfe) e dalla Gioventù Federalista Europea (Gfe), interverranno, oltre all’autore Salvatore Vento, il sociologo Alessandro Cavalli, il giornalista Franco Manzitti e Pietro Sapori, studente universitario e consigliere municipale.

Porteranno inoltre le loro testimonianze Marina Rossi, figlia di Paolo Rossi, e Beppe Manzitti, membro onorario dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. A coordinare l’incontro sarà Serena Suanno della segreteria della Gfe.

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